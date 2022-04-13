Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер и компания Sorare выпустили блокчейн-карты для сбора помощи Украине
Stand for Peace
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" и компания Sorare выпустили лимитированную серию блокчейн-карт Stand for Peace для сбора помощи Украине.
До 15 апреля у всех менеджеров онлайн-игры в жанре футбольного фантазии Sorare будет возможность в порядке аукциона приобрести эксклюзивные карточки с игроками "Шахтера". На каждого футболиста выпущено 50 карт лимитированной серии и 1 уникальная суперредкая карта.
Sorare продублируют сумму пожертвований, собранную от продажи блокчейн-карт Stand for Peace, и все поступления будут переданы футбольному клубу "Шахтер" для дальнейшей помощи украинцам, пострадавшим от военных действий. Клуб направит эти средства на покупку товаров первой необходимости, включая медикаменты, продукты, одежду и другие вещи для центра помощи временным переселенцам на "Арене Львов".
В Sorare отмечают, что вместе с "Шахтером" и мировым футбольным сообществом выступают за мир и будут рады оказать помощь нуждающимся жителям Украины.
Напомним, Sorare – это открытая игра в жанре футбольного фэнтези, в которой менеджеры могут торговать и обмениваться официальными цифровыми блокчейн-изображениями футболистов. В апреле 2020 года "Шахтер" стал первым украинским клубом, присоединившимся к игре в фэнтези-футбол будущего Sorare.
Популярное сейчас
- Украинский журналист сообщил о дерзкой спецоперации по выводу из Азовмаша морпехов
- Бавария - Вильярреал 1:1. Видео голов и обзор матча
- Зеленский предлагает россии обменять Медведчука на пленных украинцев
- Мудрик близок к переезду в АПЛ - стороны уже согласовали сумму компенсации
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника