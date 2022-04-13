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Шахтер и компания Sorare выпустили блокчейн-карты для сбора помощи Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

Stand for Peace

Шахтер и компания Sorare выпустили блокчейн-карты для сбора помощи Украине

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" и компания Sorare выпустили лимитированную серию блокчейн-карт Stand for Peace для сбора помощи Украине.

До 15 апреля у всех менеджеров онлайн-игры в жанре футбольного фантазии Sorare будет возможность в порядке аукциона приобрести эксклюзивные карточки с игроками "Шахтера". На каждого футболиста выпущено 50 карт лимитированной серии и 1 уникальная суперредкая карта.

Sorare продублируют сумму пожертвований, собранную от продажи блокчейн-карт Stand for Peace, и все поступления будут переданы футбольному клубу "Шахтер" для дальнейшей помощи украинцам, пострадавшим от военных действий. Клуб направит эти средства на покупку товаров первой необходимости, включая медикаменты, продукты, одежду и другие вещи для центра помощи временным переселенцам на "Арене Львов".

В Sorare отмечают, что вместе с "Шахтером" и мировым футбольным сообществом выступают за мир и будут рады оказать помощь нуждающимся жителям Украины.

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Напомним, Sorare – это открытая игра в жанре футбольного фэнтези, в которой менеджеры могут торговать и обмениваться официальными цифровыми блокчейн-изображениями футболистов. В апреле 2020 года "Шахтер" стал первым украинским клубом, присоединившимся к игре в фэнтези-футбол будущего Sorare.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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