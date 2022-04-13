Беседин: Первый раз в жизни я не знал, как радоваться забитому голу

Нападающий "Динамо" Артем Беседин прокомментировал благотворительный матч с "Легией" (3:1), в котором он оформил дубль.

"Спасибо организаторам и болельщикам. Мои ощущения очень смешанные. Первый раз в жизни я не знал, как радоваться забитому голу. Сейчас очень тяжело, но хорошо, что в такое нелегкое время проводятся такие матчи. Всем украинцам вместе нужно держаться вместе. Дай бог, чтобы победа была как можно скорее.

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Поддержка на трибунах на скандирование "Динамо" вперед" и "Украина" вызвали у меня мушки на коже. Трудно описать эти ощущения словами. Спасибо Польше, "Легии" и нашим болельщикам за этот матч. Это было очень трогательно. Своей игрой мы старались не подвести нашу страну и болельщиков", – сказал Беседин на послематчевой пресс-конференции.