УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Беседин: Первый раз в жизни я не знал, как радоваться забитому голу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беседин: Первый раз в жизни я не знал, как радоваться забитому голу

Премьер-лига
(1 голосов)

Смешанные чувства

Беседин: Первый раз в жизни я не знал, как радоваться забитому голу

Фото: Legia.com/ Автор - Матеуш Костржева

Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин прокомментировал благотворительный матч с "Легией" (3:1), в котором он оформил дубль.

"Спасибо организаторам и болельщикам. Мои ощущения очень смешанные. Первый раз в жизни я не знал, как радоваться забитому голу. Сейчас очень тяжело, но хорошо, что в такое нелегкое время проводятся такие матчи. Всем украинцам вместе нужно держаться вместе. Дай бог, чтобы победа была как можно скорее.

Читайте такжеВербич: Было странно выходить на поле и играть против Динамо

Поддержка на трибунах на скандирование "Динамо" вперед" и "Украина" вызвали у меня мушки на коже. Трудно описать эти ощущения словами. Спасибо Польше, "Легии" и нашим болельщикам за этот матч. Это было очень трогательно. Своей игрой мы старались не подвести нашу страну и болельщиков", – сказал Беседин на послематчевой пресс-конференции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Артем Беседин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
legia.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...