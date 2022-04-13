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Рух отправил зимнего новичка в аренду в бразильский клуб
Четвертый легионер львовян, который был вынужден уехать из Украины
Фото: ФК Рух
Латиноамериканский полузащитник "Руха" Эдсон на правах аренды перешел в бразильский "Атлетико Гоияниенсе"
Срок соглашения - до конца сезона, сообщает пресс-служба львовского клуба.
Эдсон присоединился к "Руха" в январе этого года и прошел с командой сборы, но не успел дебютировать в официальных матчах. Новый клуб футболиста выступает в Бразильской Серии А и занимает 11-е место.
Бразилец стал четвертым легионером "Руха", который был вынужден уехать из Украины из-за полномасштабного вторжения россии и искать новый клуб. Ранее такой опцией ФИФА уже воспользовались Фредди Плюмен, Эльхаджи Папе Диав и соотечественник Эдсона Таллес Бренер.
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