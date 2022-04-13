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Луческу: Вся Европа не должна забывать, что Украина борется

Премьер-лига
(2 голосов)

"Динамо" начало благотворительный тур с победы над "Легией"

Луческу: Вся Европа не должна забывать, что Украина борется

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал старт благотворительного турне киевлян Match for peace #StopWarInUkraine, начавшегося в Варшаве матчем с "Легией" (3:1).

"Я знал, что стадион в Варшаве будет заполнен. Польша, Румыния, Молдова, а также другие страны очень помогают украинцам. Украинцам сейчас нужно выражать свои эмоции и футбол может помочь им в этом. В этот вечер была невероятная атмосфера. Хочу поблагодарить всех людей, которые пришли на стадион и протестовали против войны.

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И, конечно, скажу, что мы увидели хороший матч, играли две хорошие команды, которые показали отличный футбол. Для нас это был первый матч за два месяца. Было нелегко, но было заметно, что футболисты очень старались для болельщиков, для их удовольствия. В последнюю неделю мы тренировались и набрали хорошую форму. Я был приятно удивлен тем качеством игры, которое показали команды.

Мы должны продолжать в том же духе, потому что я не хочу, чтобы люди начинали привыкать к этой ситуации. Чтобы не воспринимали как обыденность происходящее в Украине. Вся Европа не должна забывать, что Украина сражается. И мы будем показывать это через наши матчи. Мы будем использовать наши имиджевые возможности для помощи людям", – рассказал Мирча Луческу в эфире TVP Sport.

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Уже завтра, 14 апреля, киевское "Динамо" сыграет в Стамбуле с турецким "Галатасараем". Начало матча – в 17:00.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Легия (Варшава)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
13.04.2022 в 13:53
вже перевзувся
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