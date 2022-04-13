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Агент Мудрика отреагировал на слухи о возможном уходе вингера из Шахтера
Украинец стал одним из главных открытий этого сезона
Фото: ФК Шахтер Донецк
Агент вингера "Шахтера" Михаила Мудрика Алексей Алехин прокомментировал информацию, что украинец прибыл в расположение английского клуба "Брентфорда".
"Действительно, к Михаилу, ставшему одним из главных открытий этого сезона, сейчас большой интерес со стороны многих европейских клубов, но футболист находится в расположении "Шахтера" на тренировочном сборе в Турции и готовится к участию в благотворительных матчах украинского гранда", - отметил Алехин.
В первой части сезона Мудрик забил два гола и отдал девять результативных передач в 19 матчах "горняков" во всех турнирах.
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