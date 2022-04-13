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Андрей Пятов прибыл в расположение Шахтера в Турции

Премьер-лига
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До этого голкипер тренировался с "Металлистом"

Андрей Пятов прибыл в расположение Шахтера в Турции

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов, сегодня, 13 апреля, прибыл в расположении украинского клуба, сообщает пресс-служба горняков.

37-летний футболист присоединился к тренировочному процессу на базе в Риве. Вместе с командой он будет готовиться к ближайшим благотворительным матчам.

Напомним, что в последнее время украинец поддерживал форму с харьковским "Металлистом".

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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