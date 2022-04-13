Андрей Пятов прибыл в расположение Шахтера в Турции

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов, сегодня, 13 апреля, прибыл в расположении украинского клуба, сообщает пресс-служба горняков.

37-летний футболист присоединился к тренировочному процессу на базе в Риве. Вместе с командой он будет готовиться к ближайшим благотворительным матчам.

Напомним, что в последнее время украинец поддерживал форму с харьковским "Металлистом".