"Пусть лучше не возвращаются". Вернидуб - о политиках, которые выехали из Украины

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб раскритиковал политиков, которые выехали из Украины на момент полномасштабного вторжения россии.

- Что будет с людьми, которые (и их партии) многое рассказывали до войны, а в первые ее дни сбежали?

- Если они вернутся, их вернут в другое место. Думаю, понимаете, в какое. И это будет очень справедливо и правильно.

Пусть лучше не возвращаются. Их действия показали, чем они достойны. Эти "пуля в лоб" и так далее. Пусть лучше возьмут эту пулю и действительно засадят ее себе в лоб. Пусть никогда сюда не возвращаются и не мешают нам жить, строить Украину и жить так, как мы хотим", – сказал Вернидуб в программе "pressing".