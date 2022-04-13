Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Шахтер многое для них сделал". Сергей Палкин - об отъезде бразильцев после начала войны
Сложная ситуация
shakhtar.com
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал отъезд бразильцев, которые вскоре после начала войны покинули Украину.
"Я, с одной стороны, их понимаю, а с другой стороны, отношусь к этому плохо. Плохо потому, что "Шахтер", со своей стороны, многое для них сделал. И можно было бы отдать дань того, что идёт война, чтобы как-то помочь, и этот месяц посвятить тому, чтобы отыграть эти контрольные матчи.
С другой стороны, я понимаю, что это не их война, у них: "Моя хата с края, мне это не надо". Поэтому, имеем то, что имеем.
Это было предсказуемо. Я не рассчитывал, что кто-то из них приедет и будет нас поддерживать. Единственный бразилец, который дал согласие и должен быть в ближайшее время – это Марлон", — заявил Палкин.
Популярное сейчас
- Глава Днепропетровской ОВА: То ли ракеты кривые, то ли, бл***, ветром их сносит, то ли карты советские
- Провал Ватикана. На крестный ход в Риме пригласили украинку и россиянку, которые верят в "братские народы"
- Триумф Реала, вылет Баварии, первая победа Динамо в европейском турне. Главные новости за 12 апреля
- Ракицкий вскоре вернется в Шахтер
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине