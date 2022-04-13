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"Шахтер многое для них сделал". Сергей Палкин - об отъезде бразильцев после начала войны

Премьер-лига
(1 голосов)

Сложная ситуация

"Шахтер многое для них сделал". Сергей Палкин - об отъезде бразильцев после начала войны

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал отъезд бразильцев, которые вскоре после начала войны покинули Украину.

"Я, с одной стороны, их понимаю, а с другой стороны, отношусь к этому плохо. Плохо потому, что "Шахтер", со своей стороны, многое для них сделал. И можно было бы отдать дань того, что идёт война, чтобы как-то помочь, и этот месяц посвятить тому, чтобы отыграть эти контрольные матчи.

С другой стороны, я понимаю, что это не их война, у них: "Моя хата с края, мне это не надо". Поэтому, имеем то, что имеем.

Это было предсказуемо. Я не рассчитывал, что кто-то из них приедет и будет нас поддерживать. Единственный бразилец, который дал согласие и должен быть в ближайшее время – это Марлон", — заявил Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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