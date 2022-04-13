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Роберто де Дзерби стал обладателем престижной итальянской награды
Неплохо
Фото: ФК Шахтер
Наставник "Шахтера" Роберто де Дзерби стал обладателем престижной награды имени Энцо Беарзота.
Данная награда вручается лучшем итальянскому наставнику по итогам года. "Награда присуждается ему как за его ценность как тренера, так и за ценность человека", - сказано в заявлении.
#DeZerbi vince il 'Premio Bearzot' e #Gravina lo elogia. Poi aggiunge: "La @FIGC sta lavorando per ospitare il suo @FCShakhtar a Coverciano" https://t.co/deaPDmylHY— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 13, 2022
Вероятно, речь идет о том, что де Дзерби не бросил "Шахтер" во время войны на территории Украины. Сейчас де Дзерби с командой и участвует в благотворительном туре "За Мир".
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