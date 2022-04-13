Роберто де Дзерби стал обладателем престижной итальянской награды

Наставник "Шахтера" Роберто де Дзерби стал обладателем престижной награды имени Энцо Беарзота.

Данная награда вручается лучшем итальянскому наставнику по итогам года. "Награда присуждается ему как за его ценность как тренера, так и за ценность человека", - сказано в заявлении.

Вероятно, речь идет о том, что де Дзерби не бросил "Шахтер" во время войны на территории Украины. Сейчас де Дзерби с командой и участвует в благотворительном туре "За Мир".