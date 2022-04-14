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Украинский арбитр будет работать на поединке Лехия - Шахтер

Премьер-лига
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Благотворительный матч состоится уже сегодня

Украинский арбитр будет работать на поединке Лехия - Шахтер

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

На сегодняшнем благотворительном товарищеском матче "Лехия" - "Шахтер", который начнется в 20:30 по киевскому времени, будет работать украинский рефери, сообщает пресс-служба УАФ.

Обязанности четвертого арбитра в бригаде Симона Марциняка, который только во вторник отсудил четвертьфинальную встречу Лиги чемпионов "Реал" — "Челси" (2:3), будет выполнять временно работающий в Польше Дмитрий Кривушкин.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лехия (Гданьск)
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Источник:
УАФ

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