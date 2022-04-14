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Динамо продолжит благотворительное турне матчем против Галатасарая

Премьер-лига
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Киевляне сыграют против бывшей команды Луческу

Динамо продолжит благотворительное турне матчем против Галатасарая

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает турне по Европе в поддержку Украины. Сегодня, 14 апреля, столичный клуб проведет второй поединок в рамках благотворительного тура.

Соперником подопечных Мирчи Луческу станет многократный чемпион Турции - "Галатасарай". Встреча состоится в Стамбуле на стадионе Nef Stadium и начнется в 17:00 (местной время совпадает с киевским), сообщает пресс-служба "бело-синих".

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Учитывая, что легионеры покинули "Динамо", состав киевлян на игру ориентировочно будет выглядеть так: Бущан – Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Антюх – Беседин.

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Трансляция матча состоится на телеканалах 2+2, 1+1 International, 1+1 video, Киевстар ТВ, Footballhub, М1, Vodafone TV, Youtube-канал "Динамо" и Динамо Киев TV.

Напомним, в первом благотворительном матче "Динамо" обыграло варшавскую "Легию" со счетом 3:1.

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В статье: Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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