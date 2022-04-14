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Сергей Палкин: У Шахтера остался один источник финансирования
Клуб пытается сохранить стабильную финансовую ситуацию
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин в интервью "Денисов Time. Война" рассказал о финансовой ситуации в клубе.
"По большому счету, на сегодняшний день, у нас остался один источник финансирования с коммерческой точки зрения – это продажа футболистов. Из-за войны сегодня другого не придумать. Это единственный выход, который может как-то помочь", — рассказал Палкин.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
14.04.2022 в 13:23
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