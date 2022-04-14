Сергей Палкин: У Шахтера остался один источник финансирования

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин в интервью "Денисов Time. Война" рассказал о финансовой ситуации в клубе.

"По большому счету, на сегодняшний день, у нас остался один источник финансирования с коммерческой точки зрения – это продажа футболистов. Из-за войны сегодня другого не придумать. Это единственный выход, который может как-то помочь", — рассказал Палкин.