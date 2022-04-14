Варшава за украинцев. Как прошел первый матч европейского турне Динамо против Легии

Харьковский журналист Анатолий Хамаев, который из-за войны был вынужден вместе с семьей выехать в Польшу, побывал на первом матче киевского "Динамо" против варшавской "Легии".

Волей судьбы я попал в Варшаву. Война. Страшное слово. И когда в опасности жизнь твоих близких - это ужасно. Покидать Харьков не хотелось... Но пришлось. Выезжал из родного города, когда его уже вовсю обстреливали российские орки. Очень хорошо, что в безопасности мой внук, моя дочь. Присутствие гражданских лиц в зоне боевых действий, там где идут бои, бомбежки по несколько раз в сутки - это не есть правильно.

Переезд в более безопасное место ради того, чтобы спасти жизнь беззащитных детей, стариков - вполне оправданный и логичный поступок. В Варшаве, как впрочем, и везде в Польше, очень хорошо принимают переселенцев из Украины. Польский народ солидарен с украинским. По всей польской столице множество плакатов со словами поддержки Украины, изображением путина с руками в крови и в образе Гитлера. На каждом автобусе и на каждом трамвае над кабиной водителя два флага - украинский и флаг Варшавы (красно-желтый). На мониторах в автобусах и трамваях, где крутят рекламу, а также показываются остановки, постоянно демонстрируются видеоролики со словами поддержки Украины. Кстати, проезд украинцам во всех видах транспорта бесплатный.

Ночная Варшава / фото - Getty Images

На польском ТВ в правом верхнем углу надпись с поддержкой Украины. На улицах Варшавы слышна украинская и русская речь. Очень много переселенцев. Город большой, магазины переполнены товарами, работают пиццерии, рестораны, кафе, различные точки питания, типа Макдональдс и прочих. Обычная жизнь, которую мы потеряли из-за прихода русского мира.

Но вернемся в Варшаву. Велосипедистов здесь очень много, и для них по всему городу специальные дорожки. Хотя в Амстердаме, где я был прошлым летом, велосипедистов, конечно, больше. В воскресенье у них все крупные супермаркеты закрыты. Скупиться в воскресенье можно только в мелких торговых точках (к слову, фрукты на польсокм называются "овоч". Моя супруга в местных магазинах до сих пор путается и говорит, а что разве яблоки - это овощи?) А ещё в одном из польских магазинов одна пожилая варшавянка просто так купила детскую игрушку и подарила моему внуку.

Теперь о футболе. О матче "Легия" - "Динамо" (Киев). Рекламы матча в виде афиш, неоновых вывесок в Варшаве не было. Я видел небольшой сюжет о предстоящем матче "Легия" - "Динамо" на маленьких мониторах в вагонах метро, где минимум рекламы, и где показывают в основном политические и спортивные новости.

Мне не удалось получить аккредитацию на матч, как журналисту. Пресс-служба варшавского клуба мне ответила, что аккредитацией занимается "Динамо". А в пресс-службе динамовской посоветовали обратиться к хозяевам поля, то есть к "Легии". Здесь, вышла нестыковка. Я ведь билет купил бы по любому, ведь деньги эти идут на помощь пострадавших от войны украинским семьям, и свою скромную долю собирался внести, просто мне хотелось поприсутствовать на послематчевых пресс-конференциях игроков, тренеров и артистов, выступавших перед началом матча.

Кстати, о ценах на билеты. 30 злотых - цена билетов за воротами, в нижних секторах. За 40 злотых можно было купить за воротами, но уже в верхних секторах. 50 злотых была стоимость в угловых секторах, то есть напротив углового флажка. И 100 злотых по центру.

Приехали выступить на матче, проходившем под лозунгом "Матч во имя мира", украинские артисты - Тина Кароль, Юлия Санина, Екатерина Павленко и Надя Дорофеева. Их выступление заняло всего полчаса с 20:00 до 20:30. Потом на поле стадиона Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского вышел хор им. Веревки и исполнил Гимн Украины. Непередаваемые ощущения. Просто мурашки по телу, когда Гимн пел хор и весь стадион вместе с ним!

Вместимость стадиона 32 тысячи. Одна трибуна за воротами была закрыта. Там был только огромный плакат "Нет войне". Ещё одна центральная, видимо, предназначенная для почётных гостей, журналистов и частично для обычных зрителей, была полупустой. Но вот другая за воротами и противоположная центральная были забиты почти под завязку. На мой взгляд, было около 16-18 тысяч. В основном украинцы пришли. Всюду слышалась украинская речь, чуть реже русская. Болельщиков "Легии" было немного.

На мой взгляд было на стадионе где-то 75 процентов украинцев, это тех, кто уже давно живёт в Варшаве и тех, кто из-за войны сюда приехали. Стадион дружно поддерживал украинскую команду. За весь матч только раз, и то не так громко, прозвучала лишь одна кричалка за "Легию".

Сама игра, хоть и была товарищеской, порадовала уже самим фактом – ее проводила команда из Украины, где свирепствует война. Уже на 3-й минуте Шапаренко с левого фланга отдал в центр, Цыганков в касание перевёл круглого за спины защитников, а Буяльский технично подсек мяч над вратарем. Матч проходил интересно и зрителям скучать не приходилось. В начале второго тайма, на 54-ой минуте Стшалек сравнивает счёт, пробивает киевского кипера Бущана, находясь без опеки по центру в идеальной позиции. Буяльский через три минуты выдает шикарный пас на Беседина и динамовцы снова выходят вперёд. Много было красивых комбинаций в исполнении украинской команды. Как говорится, порадовали игроки зрителей содержательной комбинационной игрой! На 71-ой минуте Шепелев отобрал мяч и после обыграша с Гармашем выложил мяч под удар Беседину. Артём идеально воспользовался этим шансом и установил окончательный счёт в матче - 1:3.

Атмосфера на матче была потрясающая. Кроме традиционных ещё довоенных кричалок, песни "Червона рута" и Гимна Украины, исполненных всем стадионом, все услышали две новые кричалки - "про военный корабль" и кто такой теперь Лукашенко.

После финального свистка арбитра, который очень прилично и квалифицированно, на мой взгляд, отсудил этот матч, на поле появился польско-украинский дуэт и исполнил песню "Imagine". Зрители были в восторге от победы и того, что могли вместе собраться и болеть за свою родную украинскую команду. Приятно было слышать крики "Динамо, вперёд!" и видеть у бровки поля на своём привычном месте Мирчу Луческу. Спасибо за этот глоток мирной жизни организаторам матча.

После игры на стоянке в ожидании автобуса, в ночной Варшаве, наши женщины, девушки, пожилые люди, все кто оказался волей судьбы в польской столице, громко скандировали "Україна понад усе!" и опять мурашки пробежали по моему телу. Наш народ не сломить! На матче было много женщин и девушек, многие пришли с детьми. У каждого в руках были маленькие флажки Польши и Украины, их раздавали на входе.

Такой вот вышел первый благотворительный матч динамовской команды в Европе. И это, кстати, первая победа "Динамо" над "Легией" в 5-матчевой истории встреч киевской и варшавской команд. Удачи киевлянам в дальнейшем. Слава Україні!