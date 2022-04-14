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Белорусский защитник Колоса перебрался во Францию
Футболист будет выступать на правах аренды
Фото: sc-bastia.corsica
Белорусский защитник "Колоса" Николай Золотов подписал контракт с французским клубом "Бастией", выступающей во втором по силе национальном дивизионе.
27-летний белорус перешел на правах аренды до окончания сезона, сообщает пресс-служба "синих".
Напомним, что Золотов перебрался в "Колос" из российского "Урала" в феврале прошлого года. В первой половине сезона он сыграл 14 матчей за ковалевский клуб, результативными действиями не отличался. Золотов родом из Витебска, где начинал играть за одноименный клуб.
На счету защитника также 14 матчей за национальную сборную Беларуси.
Отметим, "Бастия" выступает во втором по силе дивизионе страны — Лиге 2 и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата.
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