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С Бесединым в старте. Состав Динамо на матч против Галатасарая

Премьер-лига
(1 голосов)

Дубль Артема незамеченным не остался

С Бесединым в старте. Состав Динамо на матч против Галатасарая

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
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Сегодня киевское "Динамо" проведет свой второй товарищеский матч в рамках благотворительного тура. В соперниках - турецкий "Галатасарай".

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Стал известен стартовый состав чемпиона Украины. Он снова состоит из украинцев, а Артем Бесединым, забивший два гола в ворота "Легии", заработал на место в основе.

"Динамо": Бущан – Караваев, Попов, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Антюх, Цыганков – Беседин

Запасные: Бойко, Нещерет, Бурда, Шепелев, Кравченко, Ванат, Андриевский, Гармаш, Забарный, Кулач, Дубинчак, Боль, Бражко

Игра "Динамо" - "Галатасарай" начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул)
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