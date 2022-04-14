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С Бесединым в старте. Состав Динамо на матч против Галатасарая
Дубль Артема незамеченным не остался
Фото: ФК Динамо
Сегодня киевское "Динамо" проведет свой второй товарищеский матч в рамках благотворительного тура. В соперниках - турецкий "Галатасарай".
Стал известен стартовый состав чемпиона Украины. Он снова состоит из украинцев, а Артем Бесединым, забивший два гола в ворота "Легии", заработал на место в основе.
"Динамо": Бущан – Караваев, Попов, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Антюх, Цыганков – Беседин
Запасные: Бойко, Нещерет, Бурда, Шепелев, Кравченко, Ванат, Андриевский, Гармаш, Забарный, Кулач, Дубинчак, Боль, Бражко
Игра "Динамо" - "Галатасарай" начнется в 17:00.
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