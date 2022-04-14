Беседин без гола не остался. Динамо сумело обыграть Галатасарай

В четверг в рамках своего благотворительного тура "За мир" киевское "Динамо" проводило уже второй товарищеский матч. Как и на любых подготовительных сборах, Мирча Луческу решает брать количеством, по возможности максимально нагружая свою команду. Всего два дня назад чемпион Украины обыграл в Польше "Легию", сегодня забежал на огонек к "Галатасараю".

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Матч был символическим, и не только по причине войны в Украине. Многие, вероятно, знают, что свою турецкую главу Мирча Луческу начинал именно в "Галатасарае". Со стамбульцами он выиграл чемпионат и Суперкубок УЕФА, и для стамбульцев он остался не последним тренером в их истории.

Первый тайм получился интересным, особенно как для игры, лишенной, как принято говорить на языке штампов, турнирной мотивации. Нельзя сказать, что одна из сторон подолгу владела инициативой, но "Динамо" это не помешало забить дважды еще до перерыва. Причем оба гола были красивыми. Первым забил Буяльский, завершив классную комбинацию чемпиона Украины. Мяч ходил с фланга на фланг, а ассистом отметился Караваев. После забил Беседин. Учитывая, что для Артема это уже третий гол за два матча "военного времени", вопрос о форвардах в сборной практически закрыт. Беседин в форме.

"Галатасарай" свои моменты имел. Была и перекладина после выстрела Девиршоглу, были и некоторые сейвы Бущана. Одним словом, относительно равный первый тайм, в котором "Динамо" было лучше. Лучше в плане реализации. Свой гол турецкая сторона нашла после перерыва, причем, если выше мы говорили, что киевляне забивали красиво, то гол "Галатасарая" - красиво в квадрате. Сумасшедший удар Барыша Йылмаза, не оставивший шансов Бущану. Стоит отметить, что за 30 секунд до этого "Динамо" претендовало на пенальти - арбитр промолчал.

Киевляне ответили ближе к концу игры. Ответили элегантно - Цыганков на краю штрафной получил передачу от Кравченко, после чего с левой попал в девятку - 3:1. Снова 3:1. Киевляне побеждают уже во втором благотворительном матче.

Благотворительный матч, 14.04.2022

"Динамо" - "Галатасарай" 3:1

Голы: Буяльский 14, Беседин 28, Цыганков 80 - Йылмаз 56

"Динамо": Бущан (Нещерет 64) – Вивчаренко (Дубинчак 46), Сирота (Боль 64), Попов (Забарный 64), Караваев (Кравченко 46) – Шапаренко (Андриевский 64), Сидорчук (Шепелев 64), Буяльский (Гармаш 76) – Антюх (Кулач 46), Беседин (Ванат 46), Цыганков (Бражко 83)

"Галатасарай": Пенья – Байрам, Кайя, Озтюрк, Бойи – Пульгар, Туран, Кылынч – Йылмаз, Девиршоглу, Моруцан