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Динамо отменило игру против Стяуа из-за слов их президента об Азове

Премьер-лига
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И уже нашли другого соперника

Динамо отменило игру против Стяуа из-за слов их президента об Азове

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Запланированный ранее благотворительный поединок между командами "Стяуа" и "Динамо" не состоится. Об этом сказано на сайте киевлян.

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Руководство "Динамо" считает недопустимы высказывания владельца "Стяуа" Джиджи Бекали относительно украинского полка "Азов" и не видит возможности проведения данного поединка. Об этом клуб "Стяуа" был уведомлен на следующий день после появления резонансных заявлений.

Ранее Бекали прямым текстом называл "Азов" - нацисткой группировкой.

ФК "Динамо" поблагодарило "Стяуа" и его президента Джиджи Бекали за помощь в организации тренировочного процесса команды в Румынии, но подчеркивает, что наивысший приоритет сейчас это независимость нашей страны и всех, кто обеспечивает это военным и дипломатическим путем.

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Вместо матча с "Стяуа" чемпион украины проведет поединок с лидером чемпионата Румынии "ЧФР 1907 Клуж". Матч состоится 20 апреля, начало матча в 21:30

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В статье: Динамо (Киев) Стяуа (Бухарест)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
14.04.2022 в 20:13
А-ха-хах!!! Аферист, уголовник, ксенофоб и расист Бекали называет Азов нацистской группировкой!
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