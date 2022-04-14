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Динамо отменило игру против Стяуа из-за слов их президента об Азове
И уже нашли другого соперника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Запланированный ранее благотворительный поединок между командами "Стяуа" и "Динамо" не состоится. Об этом сказано на сайте киевлян.
Руководство "Динамо" считает недопустимы высказывания владельца "Стяуа" Джиджи Бекали относительно украинского полка "Азов" и не видит возможности проведения данного поединка. Об этом клуб "Стяуа" был уведомлен на следующий день после появления резонансных заявлений.
Ранее Бекали прямым текстом называл "Азов" - нацисткой группировкой.
ФК "Динамо" поблагодарило "Стяуа" и его президента Джиджи Бекали за помощь в организации тренировочного процесса команды в Румынии, но подчеркивает, что наивысший приоритет сейчас это независимость нашей страны и всех, кто обеспечивает это военным и дипломатическим путем.
Вместо матча с "Стяуа" чемпион украины проведет поединок с лидером чемпионата Румынии "ЧФР 1907 Клуж". Матч состоится 20 апреля, начало матча в 21:30
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