Динамо расторгло контракт с 18-летним футболистом - он скрыл, что его отец входит во властные структуры "ЛНР"

Киевское "Динамо" выпустило официальное заявление о том, что был разорван контракт с 18-летним игроком Артуром Уваровым.

"Сегодня утром футбольному клубу "Динамо" Киев стало известно о том, что футболист юношеской команды Уваров Артур Максимович (28.03.2004) скрывал факт того, что является сыном врага Украины, представителя властных структур так называемой "ЛНР" Уварова Максима Анатольевича – заместителя главы "комитета народного совета" так называемой "ЛНР" по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности".

Он находится в списке врагов Украины на сайте центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец".

"Динамо" официально заявляет, что в структуре клуба нет места людям, настроенным против Независимости, Целостности и Суверенитета Украины! Во времена страшной войны с российским оккуппантом Артуру Уварову необходимо было лично обратиться к руководству клуба и признаться в участии своего отца в военной агрессии против Украины", - сказано в заявлении.