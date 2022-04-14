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В комплекте с Мудриком. Английский Брентфорд интересуется лидером обороны Шахтера

Премьер-лига
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Сразу два украинца на пути в АПЛ

В комплекте с Мудриком. Английский Брентфорд интересуется лидером обороны Шахтера

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Уже долгое время Михаила Мудрика связывают с переходом в "Брентфорд". В последние несколько недель английская сторона активизировала свой интерес.

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Однако "пчелы" интересуются не только Михаилом. По данным источника 90min, на радар скаутов также попал центральный защитник команды де Дзерби Николай Матвиенко.

Томас Франк, наставник "Брентфорда", ищет нового левоногого защитника. Учитывая, что у команды хорошие шансы сохранить прописку в АПЛ, летом они планируют усилить свой состав.

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Ранее была информация, что также на пути в Англию находится Манор Соломон.

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В статье: Шахтер (Донецк) Брентфорд Николай Матвиенко
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Источник:
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