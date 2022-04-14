В комплекте с Мудриком. Английский Брентфорд интересуется лидером обороны Шахтера

Уже долгое время Михаила Мудрика связывают с переходом в "Брентфорд". В последние несколько недель английская сторона активизировала свой интерес.

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Однако "пчелы" интересуются не только Михаилом. По данным источника 90min, на радар скаутов также попал центральный защитник команды де Дзерби Николай Матвиенко.

Томас Франк, наставник "Брентфорда", ищет нового левоногого защитника. Учитывая, что у команды хорошие шансы сохранить прописку в АПЛ, летом они планируют усилить свой состав.

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