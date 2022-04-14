Шахтер обыграл польский клуб. Мудрик отличился дублем, а 12-летний болельщик забил на последней минуте

Как и недавно против "Олимпиакоса", донецкий "Шахтер" вышел на благотворительный матч с "Лехией" полностью украинским составом. И несмотря на столь непривычные фамилии как Стасюк, Топалов, Мишнев и Борячук, интерес с первых минут привлекал другой игрок. Некогда забытый. Ярослав Ракицкий впервые за последние три года надел форму родного клуба, вернувшись из "Зенита" из-за войны. Долго ли продлится его пребывание здесь - вопрос открытый, но сегодня он вышел с первых минут, и некоторые его дальние передачи были хорошим поводом для ностальгии. Главный скилл Ракицкого никуда не делся.

Но матч был интересен не только из-за этого. Тактическая деталь: догматик де Дзерби немного отошел от привычного стиля, и во время позиционных атак "Шахтер" играл в три защитника. Бондарь, Матвиенко, Ракицкий оставались в обороне, в то время как Стасюк поднимался выше обычного, закрывая всю правую бровку. Правда результат в четверг принесло отнюдь не это.

Принес результат Михаил Мудрик. Вначале вингер шикарно прорвался левым краем, а после был сбит в штрафной. Пенальти. Мудрик упал - Мудрик и пробил. Пробил уверенно и без шансов для вратаря - 1:0. Но к сожалению "горняки" очень быстро пропустили. После прорыва в зону Стасюка и Бондаря, с мячом оказался Диабате, точно ударив в дальний угол ворот Трубина. После было несколько схожих эпизодов, но Анатолий выручал. На перерыв команды ушли при равном счете.

А после снова Мудрик. Получив пас от Мишнева, Михаил забил уже с игры, во второй раз за вечер выведя "горняков" вперед. Слушайте, а это точно "Брентфорд"? Может кто-то статусом выше? Ближе к концу игры "горняки" провалились сзади, что позволило "Лехии" счет сравнять. Сравнять за минуту до конца.

Правда перед самым финальным свистком за "Шахтер" сыграл болельщик клуба Дима Кеда. Он с семьей смог выбраться из окруженного Мариуполя, а сегодня еще и сыграл за "горняков". И даже забил - 3:2. Вот такой итог благотворительного матча.

Благотворительный матч, 14.04.2022

"Шахтер" - "Лехия" 3:2

Голы: Мудрик 7 (п), 58, Дима 90+4 - Диабате 12, Окоевски 90+3

"Шахтер": Трубин (Пятов 46) – Матвиенко, Ракицкий, Бондарь, Стасюк (Капинус 73) – Степаненко, Бондаренко, Мишнев (Чех 60) – Мудрик, Борячук, Топалов (Крыськив 60)

"Лехия": Куцяк – Петжак, Малоча, Тоберс, Стец – Гайос, Дурмуш, Криезиу, Диабате – Зволинский, Сезоненко