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Шахтер обыграл польский клуб. Мудрик отличился дублем, а 12-летний болельщик забил на последней минуте

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Символический гол в благотворительной игре

Шахтер обыграл польский клуб. Мудрик отличился дублем, а 12-летний болельщик забил на последней минуте

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Как и недавно против "Олимпиакоса", донецкий "Шахтер" вышел на благотворительный матч с "Лехией" полностью украинским составом. И несмотря на столь непривычные фамилии как Стасюк, Топалов, Мишнев и Борячук, интерес с первых минут привлекал другой игрок. Некогда забытый. Ярослав Ракицкий впервые за последние три года надел форму родного клуба, вернувшись из "Зенита" из-за войны. Долго ли продлится его пребывание здесь - вопрос открытый, но сегодня он вышел с первых минут, и некоторые его дальние передачи были хорошим поводом для ностальгии. Главный скилл Ракицкого никуда не делся.

Но матч был интересен не только из-за этого. Тактическая деталь: догматик де Дзерби немного отошел от привычного стиля, и во время позиционных атак "Шахтер" играл в три защитника. Бондарь, Матвиенко, Ракицкий оставались в обороне, в то время как Стасюк поднимался выше обычного, закрывая всю правую бровку. Правда результат в четверг принесло отнюдь не это.

Принес результат Михаил Мудрик. Вначале вингер шикарно прорвался левым краем, а после был сбит в штрафной. Пенальти. Мудрик упал - Мудрик и пробил. Пробил уверенно и без шансов для вратаря - 1:0. Но к сожалению "горняки" очень быстро пропустили. После прорыва в зону Стасюка и Бондаря, с мячом оказался Диабате, точно ударив в дальний угол ворот Трубина. После было несколько схожих эпизодов, но Анатолий выручал. На перерыв команды ушли при равном счете.

А после снова Мудрик. Получив пас от Мишнева, Михаил забил уже с игры, во второй раз за вечер выведя "горняков" вперед. Слушайте, а это точно "Брентфорд"? Может кто-то статусом выше? Ближе к концу игры "горняки" провалились сзади, что позволило "Лехии" счет сравнять. Сравнять за минуту до конца.

Правда перед самым финальным свистком за "Шахтер" сыграл болельщик клуба Дима Кеда. Он с семьей смог выбраться из окруженного Мариуполя, а сегодня еще и сыграл за "горняков". И даже забил - 3:2. Вот такой итог благотворительного матча.

Благотворительный матч, 14.04.2022
"Шахтер" - "Лехия" 3:2
Голы: Мудрик 7 (п), 58, Дима 90+4 - Диабате 12, Окоевски 90+3
"Шахтер": Трубин (Пятов 46) – Матвиенко, Ракицкий, Бондарь, Стасюк (Капинус 73) – Степаненко, Бондаренко, Мишнев (Чех 60) – Мудрик, Борячук, Топалов (Крыськив 60)
"Лехия": Куцяк – Петжак, Малоча, Тоберс, Стец – Гайос, Дурмуш, Криезиу, Диабате – Зволинский, Сезоненко

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В статье: Шахтер (Донецк) Лехия (Гданьск) Михаил Мудрик
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Комментарии (5)
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Extrim4ik (Extreme)
14.04.2022 в 23:18
Ой, Боже, сейчас обсуждать, кто за кого забил, кто лучше играет (Шахтёр или Динамо) - абсолютно не в тему ...И сравнивать украинское Динамо и нынешний Украинский состав Шахтёра, который только дней 5 назад собрался.... - тем более не время.... Благородный поступок в отношении 12-летнего парняги, браво! Хороший матч получился. На результаты матчей в данный момент вообще не обращаю внимание... Мира и терпения Украине, украинцам!!!
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0
0
Unselfish (Столица)
14.04.2022 в 23:06
Вся надежда Шахтера на 12-летеих болельщиков из Мариуполя, только они могут забивать победные мячи)))
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+1
0
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alex.belogubko (одесса)
14.04.2022 в 22:45
с украинскими игроками ШД полный отстой а ДК намного лучше
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+2
0
aleks68
14.04.2022 в 23:01
а черноморец?уже в ЛЧ?
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0
-2
хутин пуйло 88 (Десь)
14.04.2022 в 23:04
Потому что в Динамо костяк и был украинским. Это не помойка, в которой один украинец и тот на воротах
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