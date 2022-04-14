12-летний мальчик из Мариуполя сыграл за Шахтер и забил победный гол

Дмитрий Кеда вышел на замену за донецкий "Шахтер" в конце благотворительного матча с "Лехией".

Мальчик родился в Харцызске. Его семья болеет за "Шахтер", находилась в фан-клубе и посещала матчи на "Донбасс Арене", когда Дмитрий был еще совсем маленьким. После переезда семьи в Мариуполь он часто играл в футбол во дворе, а с друзьями и родителями ходил на матчи местного ФК "Мариуполь".

С начала полномасштабного вторжения России семья Дмитрия была в Мариуполе. С 6 по 15 марта они скрывались в Мариупольском драмтеатре, который 16 марта подвергся авиабомбардировке. Семье Дмитрия удалось уехать из города накануне, 15 марта. В Польше, куда они добрались, им помогли найти жилье и все необходимое.

???????????? 12-річний хлопчик з Маріуполя зіграв за «Шахтар» і забив гол ⚒



Дмитро Кеда вийшов на заміну наприкінці благодійного матчу з «Лехією».#Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/Yr8S3euKIG — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 14, 2022

Сегодня сбылась мечта мальчика – он сыграл за любимую команду и забил гол