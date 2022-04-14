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12-летний мальчик из Мариуполя сыграл за Шахтер и забил победный гол

Премьер-лига
(1 голосов)

Трогательный момент

12-летний мальчик из Мариуполя сыграл за Шахтер и забил победный гол

Скриншот: YouTube ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Дмитрий Кеда вышел на замену за донецкий "Шахтер" в конце благотворительного матча с "Лехией".

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Мальчик родился в Харцызске. Его семья болеет за "Шахтер", находилась в фан-клубе и посещала матчи на "Донбасс Арене", когда Дмитрий был еще совсем маленьким. После переезда семьи в Мариуполь он часто играл в футбол во дворе, а с друзьями и родителями ходил на матчи местного ФК "Мариуполь".

С начала полномасштабного вторжения России семья Дмитрия была в Мариуполе. С 6 по 15 марта они скрывались в Мариупольском драмтеатре, который 16 марта подвергся авиабомбардировке. Семье Дмитрия удалось уехать из города накануне, 15 марта. В Польше, куда они добрались, им помогли найти жилье и все необходимое.

Сегодня сбылась мечта мальчика – он сыграл за любимую команду и забил гол

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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SSFC (Белозерье)
14.04.2022 в 23:44
Затащив, джокер в цьому матчі.
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Extrim4ik (Extreme)
14.04.2022 в 23:25
Молодец, паренёк, искренняя радость
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