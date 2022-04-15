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Цыганков: Очень тяжело сейчас, но играть в футбол – наша миссия
Хавбек "Динамо" рассказал о благотворительных матчах
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков рассказал, с какими эмоциями выходит на поле в матчах во время благотворительного турне.
– "Динамо" уже провело два благотворительных матча. Какие эмоции после чемпионата Украины и Лиги чемпионов?
- Конечно, совсем другие эмоции, потому что все понимают, что происходит в нашей стране. Каждый день читаешь, видишь, как убивают наших мирных соотечественников, детей. Конечно, очень тяжело сейчас, но играть в футбол – наша миссия. Мы выехали за границу, чтобы собрать средства для нашей страны, для ВСУ, для тех же детей, которые остались без жилья. Так что эмоционально очень тяжело, хоть ты и занимаешься любимым делом, но мы понимаем, для чего это все сейчас делаем.
– В Варшаве была колоссальная поддержка, там всегда были невероятные фаны. Но было неимоверно приятно видеть и слышать, как весь стадион скандирует "Динамо, Динамо", "Украина, Украина". Удалось ли сдержать слезы в тот момент?
– Пытался сдержать, но было тяжело. Хочу выразить благодарность Польше и Варшаве. У меня хорошие воспоминания о городе, когда я приезжал туда в отпуск к друзьям. Сейчас другое время, но все равно спасибо всем за такой теплый прием и поддержку Украины и всех наших соотечественников.
- Что бы ты хотел передать сейчас украинским военным, защищающим ценой собственных жизней нашу Родину?
- Я думаю, что каждый должен делать все, чтобы помочь своей стране в эту трудную минуту. Те, кто умеют воевать – воюют, умеющие делать что-то другое собирают, как мы, например, средства для страны. Все должны быть привлечены и помогать чем могут – ради Украины, украинцев и нашей свободы. Слава Украине!", - сказал Цыганков.
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