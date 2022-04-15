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Скандальный игрок Динамо поддержал Украину в матче с Галатасараем

Премьер-лига
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Компанию ему составил один из лидеров "Ворсклы"

Скандальный игрок Динамо поддержал Украину в матче с Галатасараем

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" не осталось без поддержки во время благотворительного матча в Стамбуле с "Галатасараем" (3:1).

Пришел поддержать столичную команду вингер Жерсон Родригес и один из лидеров "Ворсклы" Оливье Тилль. Люксембуржцы находились на трибунах с большим флагом Украины.

Отметим, Жерсон начинал сезон в "Динамо", после чего был отдал в аренду в "Труа". Там вингер в очередной раз продемонстрировал свою недисциплинированность, за что его выгнали из французского клуба.

В конце марте Родригес вместе со своим земляком Оливье Тиллем перешел в турецкий "Эюпспор". Опять-таки, в аренду до конца нынешнего сезона. Оливье Тилль был одним из лидеров "Ворсклы" - в 16 матчах УПЛ на его счету 8 голов и 7 результативных передач.

Читайте такжеРодригеш: Я не был в Украине, когда началась война, и после того, как я забрал с собой семью, это не было большой проблемой для меня

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Оливье Тилль Жерсон Родригес
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