Скандальный игрок Динамо поддержал Украину в матче с Галатасараем

"Динамо" не осталось без поддержки во время благотворительного матча в Стамбуле с "Галатасараем" (3:1).

Пришел поддержать столичную команду вингер Жерсон Родригес и один из лидеров "Ворсклы" Оливье Тилль. Люксембуржцы находились на трибунах с большим флагом Украины.

Отметим, Жерсон начинал сезон в "Динамо", после чего был отдал в аренду в "Труа". Там вингер в очередной раз продемонстрировал свою недисциплинированность, за что его выгнали из французского клуба.

В конце марте Родригес вместе со своим земляком Оливье Тиллем перешел в турецкий "Эюпспор". Опять-таки, в аренду до конца нынешнего сезона. Оливье Тилль был одним из лидеров "Ворсклы" - в 16 матчах УПЛ на его счету 8 голов и 7 результативных передач.

Rodrigues & Thill at Galatasaray v Dynamo today ???????????????????????? pic.twitter.com/zcCfBBp2mP — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 14, 2022

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