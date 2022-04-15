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Суркис: Луческу получал предложения от других клубов и даже от сборной
Руководство "Динамо" довольны работой специалиста
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался о главном тренере команды Мирче Луческу.
"Самое прекрасное в футболе – получать хорошие результаты. С самого начала Луческу добился значительных результатов в украинском футболе, то же самое было и с "Динамо". Он сразу же вернул команде место в Лиге чемпионов. Кроме того, он ориентировался на украинских футболистов и создал таким образом костяк сборной нашей страны.
Все это говорит о Мирче лучше любых слов. Кроме того, он остается самым старшим действующим тренером в мире и до сих пор вызывает интерес. С тех пор как он пришел к нам, он получал предложения от других клубов и даже от сборной. Я абсолютно доволен им и надеюсь, что он останется с нами как можно дольше", - приводит слова Суркиса TVP Sport.
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