  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суркис: Луческу получал предложения от других клубов и даже от сборной
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис: Луческу получал предложения от других клубов и даже от сборной

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Руководство "Динамо" довольны работой специалиста

Суркис: Луческу получал предложения от других клубов и даже от сборной

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался о главном тренере команды Мирче Луческу.

"Самое прекрасное в футболе – получать хорошие результаты. С самого начала Луческу добился значительных результатов в украинском футболе, то же самое было и с "Динамо". Он сразу же вернул команде место в Лиге чемпионов. Кроме того, он ориентировался на украинских футболистов и создал таким образом костяк сборной нашей страны.

Все это говорит о Мирче лучше любых слов. Кроме того, он остается самым старшим действующим тренером в мире и до сих пор вызывает интерес. С тех пор как он пришел к нам, он получал предложения от других клубов и даже от сборной. Я абсолютно доволен им и надеюсь, что он останется с нами как можно дольше", - приводит слова Суркиса TVP Sport.

Читайте такжеДинамо отменило игру против Стяуа из-за слов их президента об Азове
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Динамо Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
TVP Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...