Суркис: Луческу получал предложения от других клубов и даже от сборной

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался о главном тренере команды Мирче Луческу.

"Самое прекрасное в футболе – получать хорошие результаты. С самого начала Луческу добился значительных результатов в украинском футболе, то же самое было и с "Динамо". Он сразу же вернул команде место в Лиге чемпионов. Кроме того, он ориентировался на украинских футболистов и создал таким образом костяк сборной нашей страны.

Все это говорит о Мирче лучше любых слов. Кроме того, он остается самым старшим действующим тренером в мире и до сих пор вызывает интерес. С тех пор как он пришел к нам, он получал предложения от других клубов и даже от сборной. Я абсолютно доволен им и надеюсь, что он останется с нами как можно дольше", - приводит слова Суркиса TVP Sport.