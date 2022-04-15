Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: С тех пор как Луческу пришел к нам, он получал предложения от других клубов
Руководство "Динамо" довольны работой специалиста
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался о главном тренере команды Мирче Луческу.
"Самое прекрасное в футболе – получать хорошие результаты. С самого начала Луческу добился значительных результатов в украинском футболе, то же самое было и с "Динамо". Он сразу же вернул команде место в Лиге чемпионов. Кроме того, он ориентировался на украинских футболистов и создал таким образом костяк сборной нашей страны.
Все это говорит о Мирче лучше любых слов. Кроме того, он остается самым старшим действующим тренером в мире и до сих пор вызывает интерес. С тех пор как он пришел к нам, он получал предложения от других клубов и даже от сборной. Я абсолютно доволен им и надеюсь, что он останется с нами как можно дольше", - приводит слова Суркиса TVP Sport.
Популярное сейчас
- Вылет Барселоны из Лиги Европы, дата матча Шотландия - Украина. Главные новости за 14 апреля
- Украина сохранила за собой двенадцатую стартовую позицию сезона 2022/23 в Таблице коэффициентов
- ЛЕ. Барселона - Айнтрахт 2:3. Каталонцы завершат сезон без трофеев
- Сергей Палкин: У Шахтера остался один источник финансирования
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника