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Источник назвал сумму, которую Брентфорд готов заплатить за Мудрика

Премьер-лига
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"Пчелы" решительно настроены заполучить украинца

Источник назвал сумму, которую Брентфорд готов заплатить за Мудрика

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Английский "Брентфорд" серьезно настроен приобрести молодого вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, который накануне отметился дублем в ворота "Лехии" в благотворительном поединке (3:2).

По информации источника, за украинца "пчелы" предложили "горнякам" 20 миллионов евро. Пока неизвестно, будет ли достаточно этой суммы, чтобы "Брентфорд" смог оформить трансфер.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 19 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 9 ассистов. Контракт 21-летнего футболиста рассчитан до конца 2026 года. Оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 4 млн евро.

Ранее сообщалось, что кроме Мудрика, "Брентфорд" интересуется центрбеком "Шахтера" и сборной Украины Николаем Матвиенко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Брентфорд Михаил Мудрик
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Источник:
Fussball Transfers

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