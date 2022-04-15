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Источник назвал сумму, которую Брентфорд готов заплатить за Мудрика
"Пчелы" решительно настроены заполучить украинца
Фото: ФК Шахтер Донецк
Английский "Брентфорд" серьезно настроен приобрести молодого вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, который накануне отметился дублем в ворота "Лехии" в благотворительном поединке (3:2).
По информации источника, за украинца "пчелы" предложили "горнякам" 20 миллионов евро. Пока неизвестно, будет ли достаточно этой суммы, чтобы "Брентфорд" смог оформить трансфер.
В нынешнем сезоне Мудрик провел 19 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 9 ассистов. Контракт 21-летнего футболиста рассчитан до конца 2026 года. Оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 4 млн евро.
Ранее сообщалось, что кроме Мудрика, "Брентфорд" интересуется центрбеком "Шахтера" и сборной Украины Николаем Матвиенко.
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