Источник назвал сумму, которую Брентфорд готов заплатить за Мудрика

Английский "Брентфорд" серьезно настроен приобрести молодого вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, который накануне отметился дублем в ворота "Лехии" в благотворительном поединке (3:2).

По информации источника, за украинца "пчелы" предложили "горнякам" 20 миллионов евро. Пока неизвестно, будет ли достаточно этой суммы, чтобы "Брентфорд" смог оформить трансфер.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 19 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 9 ассистов. Контракт 21-летнего футболиста рассчитан до конца 2026 года. Оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 4 млн евро.

Ранее сообщалось, что кроме Мудрика, "Брентфорд" интересуется центрбеком "Шахтера" и сборной Украины Николаем Матвиенко.