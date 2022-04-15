  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Агент: Партнеры из топ-чемпионатов интересовались Забарным и Цыганковым
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент: Партнеры из топ-чемпионатов интересовались Забарным и Цыганковым

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинские футболисты пользуются спросом за границей

Агент: Партнеры из топ-чемпионатов интересовались Забарным и Цыганковым

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Футбольный агент Александр Панков рассказал об интересе к украинским игрокам на трансферном рынке.

"Есть большой спрос, но украинские футболисты сейчас не могут выехать. Устроились только те, кто остался за границей.

Думаю, "Динамо" и "Шахтер" просто не хотят распродавать футболистов. Мне звонили мои партнеры из топовых чемпионатов (Англии, Испании, Германии), интересовались Забарным и Цыганковым. Наверное, "Динамо" хочет понять, как дальше будут развиваться события. В первую очередь киевляне и "Шахтер" хотят сыграть благотворительные матчи и собрать деньги для ВСУ, а уже летом смотреть, что делать дальше.

Если УАФ не решит вопрос со стартом чемпионата, тогда "Динамо" и "Шахтеру" придется реально продавать футболистов. Уверен, что в "Динамо" будет спрос на всех, даже на U-19.

Знаю, что у 80-ти процентов юниоров киевлян были варианты уехать в любые лиги. Это хорошо, что на украинских футболистов есть спрос, но нам нужно сохранить наш футбол, а продать всех футболистов проще простого", - сказал Панков.

Читайте такжеИсточник назвал сумму, которую Брентфорд готов заплатить за Мудрика
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Панков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...