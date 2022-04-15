Агент: Партнеры из топ-чемпионатов интересовались Забарным и Цыганковым

Футбольный агент Александр Панков рассказал об интересе к украинским игрокам на трансферном рынке.

"Есть большой спрос, но украинские футболисты сейчас не могут выехать. Устроились только те, кто остался за границей.

Думаю, "Динамо" и "Шахтер" просто не хотят распродавать футболистов. Мне звонили мои партнеры из топовых чемпионатов (Англии, Испании, Германии), интересовались Забарным и Цыганковым. Наверное, "Динамо" хочет понять, как дальше будут развиваться события. В первую очередь киевляне и "Шахтер" хотят сыграть благотворительные матчи и собрать деньги для ВСУ, а уже летом смотреть, что делать дальше.

Если УАФ не решит вопрос со стартом чемпионата, тогда "Динамо" и "Шахтеру" придется реально продавать футболистов. Уверен, что в "Динамо" будет спрос на всех, даже на U-19.

Знаю, что у 80-ти процентов юниоров киевлян были варианты уехать в любые лиги. Это хорошо, что на украинских футболистов есть спрос, но нам нужно сохранить наш футбол, а продать всех футболистов проще простого", - сказал Панков.