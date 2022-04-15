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Агент: Партнеры из топ-чемпионатов интересовались Забарным и Цыганковым
Украинские футболисты пользуются спросом за границей
фото - Олександр Приходько
Футбольный агент Александр Панков рассказал об интересе к украинским игрокам на трансферном рынке.
"Есть большой спрос, но украинские футболисты сейчас не могут выехать. Устроились только те, кто остался за границей.
Думаю, "Динамо" и "Шахтер" просто не хотят распродавать футболистов. Мне звонили мои партнеры из топовых чемпионатов (Англии, Испании, Германии), интересовались Забарным и Цыганковым. Наверное, "Динамо" хочет понять, как дальше будут развиваться события. В первую очередь киевляне и "Шахтер" хотят сыграть благотворительные матчи и собрать деньги для ВСУ, а уже летом смотреть, что делать дальше.
Если УАФ не решит вопрос со стартом чемпионата, тогда "Динамо" и "Шахтеру" придется реально продавать футболистов. Уверен, что в "Динамо" будет спрос на всех, даже на U-19.
Знаю, что у 80-ти процентов юниоров киевлян были варианты уехать в любые лиги. Это хорошо, что на украинских футболистов есть спрос, но нам нужно сохранить наш футбол, а продать всех футболистов проще простого", - сказал Панков.
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