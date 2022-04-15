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СМИ: Один из лидеров Ворсклы отправился в Китай

Премьер-лига
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Причем пишут, что на полноценной основе

СМИ: Один из лидеров Ворсклы отправился в Китай

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
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Полузащитник "Ворсклы" Ибрахим Кане отправился в китайский клуб "Циндао Хуанхай". Об этом передает портал TransferMarkt.

Детали сделки не называются. На TransferMarkt указано, что Кане перешел в новый клуб в качестве свободного агента. "Ворскла" данный переход не подтверждала.

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Ибрахим Кане перешел в "Ворсклу" летом 2020-го года. Успел отыграть за полтавчан 80 матчей, забить десять голов и отдать семь голевых передач.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ибрахим Кане
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Источник:
TransferMarkt

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