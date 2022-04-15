Источник: Днепр-1 хочет получить за Довбика 20 миллионов

Журналист и телеведущий Игорь Цыганык назвал цену за которую "Днепр-1" планирует продать Артема Довбика.

"По поводу Довбика я подтверждаю слова агента этого футболиста. Ни о каком трансфере в "Динамо" на данном этапе речь не идет. Ценник этого форварда очень высок. Вы ведь слышали сумму, с которой "Брентфорд" претендует на Мудрика? Приблизительно такую же цену СК "Днепр-1" установил на Довбика. Это если речь идет о киевском "Динамо". Если киевляне захотят выкупить этого нападающего, то им придется заплатить именно такую сумму – 20 миллионов евро.

Какие будут другие варианты? Могу сказать, что достаточно серьезный вариант по Довбику – из Италии. Насколько мне известно, это "Торино". Клуб готов заплатить серьезные деньги, но цена пока оговаривается. Цена интересна и перспектива продолжения карьеры Артема тоже интересна. Скорее всего, это уже будет с лета, потому что хоть у него и есть долгий контракт с днепрянами. Но сейчас ситуация с футболом в Украине не очень ясна, поэтому сказать с уверенностью, что Довбик будет играть в Украине еще год или два, нельзя", - заявил Цыганык.

В текущем сезоне Артем отличился 14 раз, отдав при этом пять голевых передач. На все это понадобилось 18 игр.