  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Форвард Шахтера Фернандо продолжит карьеру в сильнейшем клубе Австрии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Форвард Шахтера Фернандо продолжит карьеру в сильнейшем клубе Австрии

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Еще минус один в составе "горняков"

СМИ: Форвард Шахтера Фернандо продолжит карьеру в сильнейшем клубе Австрии

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Шахтера" Фернандо летом покинет команду. Об этом передает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Его новым клубом станет "Зальцбург", уверенно лидирующий в нынешнем австрийском первенстве. Там бразилец заменит лидера Карима Адейми, который пойдет на повышение. К "Зальцбургу" Фернандо присоединится первого июля.

Фернандо стал футболистом "Шахтера" летом 2018-го. В 69-ти играх он забил 12 голов. Отметим, что пока неизвестно, какую сумму "горняки" получат за трансфер своего футболиста.

Ранее сообщалось, что Манор Соломон летом отправится в "Фулхэм".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фернандо Зальцбург (Австрия) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
хутин пуйло 88 (Десь)
15.04.2022 в 23:10
По ходу кроты фсе. Идет большая распродажа, ахметка распродает кого только можно. А им пофиг, они бегут...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...