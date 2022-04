СМИ: Форвард Шахтера Фернандо продолжит карьеру в сильнейшем клубе Австрии

Нападающий "Шахтера" Фернандо летом покинет команду. Об этом передает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Его новым клубом станет "Зальцбург", уверенно лидирующий в нынешнем австрийском первенстве. Там бразилец заменит лидера Карима Адейми, который пойдет на повышение. К "Зальцбургу" Фернандо присоединится первого июля.

Excl: RB Salzburg are set to sign Brazilian striker Fernando from Shakhtar Donetsk. Deal at final stages. He’s gonna join RB Salzburg from July 1. ⚪️???????? #transfers



Fernando will be the replacement for Karim Adeyemi - Borussia Dortmund are pushing to complete the deal. pic.twitter.com/q65sVNmz5n