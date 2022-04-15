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СМИ: Форвард Шахтера Фернандо продолжит карьеру в сильнейшем клубе Австрии
Еще минус один в составе "горняков"
Фото: Александр Приходько
Нападающий "Шахтера" Фернандо летом покинет команду. Об этом передает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Его новым клубом станет "Зальцбург", уверенно лидирующий в нынешнем австрийском первенстве. Там бразилец заменит лидера Карима Адейми, который пойдет на повышение. К "Зальцбургу" Фернандо присоединится первого июля.
Excl: RB Salzburg are set to sign Brazilian striker Fernando from Shakhtar Donetsk. Deal at final stages. He’s gonna join RB Salzburg from July 1. ⚪️???????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2022
Fernando will be the replacement for Karim Adeyemi - Borussia Dortmund are pushing to complete the deal. pic.twitter.com/q65sVNmz5n
Фернандо стал футболистом "Шахтера" летом 2018-го. В 69-ти играх он забил 12 голов. Отметим, что пока неизвестно, какую сумму "горняки" получат за трансфер своего футболиста.
Ранее сообщалось, что Манор Соломон летом
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