Цыганык: Кто из легионеров Динамо вернется летом? Возможно, никто

Телеведущий и журналист Игорь Цыганык высказал свое мнение касательно будущего легионеров "Динамо".

"Возвращение кого из легионеров "Динамо" ожидают в команде? Да никого, я думаю. То есть, как никого, у Вербича полгода контракт, аренда. Что будет летом? Посмотрим. Я думаю, если будет продолжение у "Динамо", то мы видим, что он хочет вернуться в киевский клуб, мы видели его слезы, его вдохновение, даже будучи футболистом "Легии", он все равно надел на второй тайм футболку "Динамо" и сыграл против своего нынешнего клуба в благотворительном поединке.

Мы видели Кендзеру, который так же в аренде в другом клубе, но сыграл за "Динамо". То есть, Кендзера и Вербич летом по окончании своих аренд будут желать вернуться в киевское "Динамо" и играть уже в Украине. Но опять же, каковы финансовые условия, какие возможности, какие контракты. Например, Вербич пошел на существенное снижение контрактных условий, чтобы перейти в аренду в "Легию". Деньги столь же важная вещь. И, наверное, они будут исходить из того, что лучше для их семей. Я себе так представляю", – заявил Цыганик.

Отметим, что после начала войны в Украине, киевляне отдали в аренду шестерых игроков.