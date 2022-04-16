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Премьер-лига

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Источник: Была идея объединить Динамо и Шахтер в одну команду без легионеров

Премьер-лига
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(1 голосов)

Могла получиться почти сборная

Источник: Была идея объединить Динамо и Шахтер в одну команду без легионеров

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Журналист Игорь Цыганик поделился слухами об объединении двух украинских грандов для товарищеских матчей:

“Я слышал, что была идея объединить “Динамо” и “Шахтер” в одну команду без легионеров. Попытаться одной командой выступать. Но почему-то она не нашла поддержки. На мой взгляд, идея – очень хорошая”, - сказал Цыганик.

Отметим, что "Динамо" и "Шахтер" запланировали около 10 матчей по Европе в течение апреля. Все встречи проходят под призывом помощи Украины в захватнической войне против российской федерации. Киевляне уже сыграли против "Легии" и "Фенербахче", а дончане провели свои встречи с "Олимпиакосом" и "Лехией".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Циганик Лайв

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Комментарии (5)
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aleks68
16.04.2022 в 10:38
цыганыку пора лечиться
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Extrim4ik (Extreme)
16.04.2022 в 09:52
Какая-то неадекватная идея... Всё будет нормально, украинский футбол ещё поднимется
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armik (Киев)
16.04.2022 в 09:48
У цыганыка белочка.Хорошо хоть пьяный бред вацко больше не печатают.
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+1
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Vantala (Kharkiv)
16.04.2022 в 09:53
Так тепер почали друкувати п'яну маячню циганика.
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0
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SSFC (Белозерье)
16.04.2022 в 09:36
В Динамо є повноцінний український склад. В шахтарі декілька таких гравців. Тому це скоріш виглядало б не об'єднанням, а приєднанням шахтаря до складу Динамо. Але як би там не було, це поганий варіант для обох клубів з історією!
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