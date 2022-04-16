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Источник: Была идея объединить Динамо и Шахтер в одну команду без легионеров
Могла получиться почти сборная
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Журналист Игорь Цыганик поделился слухами об объединении двух украинских грандов для товарищеских матчей:
“Я слышал, что была идея объединить “Динамо” и “Шахтер” в одну команду без легионеров. Попытаться одной командой выступать. Но почему-то она не нашла поддержки. На мой взгляд, идея – очень хорошая”, - сказал Цыганик.
Отметим, что "Динамо" и "Шахтер" запланировали около 10 матчей по Европе в течение апреля. Все встречи проходят под призывом помощи Украины в захватнической войне против российской федерации. Киевляне уже сыграли против "Легии" и "Фенербахче", а дончане провели свои встречи с "Олимпиакосом" и "Лехией".
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