Источник: Была идея объединить Динамо и Шахтер в одну команду без легионеров

Журналист Игорь Цыганик поделился слухами об объединении двух украинских грандов для товарищеских матчей:

“Я слышал, что была идея объединить “Динамо” и “Шахтер” в одну команду без легионеров. Попытаться одной командой выступать. Но почему-то она не нашла поддержки. На мой взгляд, идея – очень хорошая”, - сказал Цыганик.

Отметим, что "Динамо" и "Шахтер" запланировали около 10 матчей по Европе в течение апреля. Все встречи проходят под призывом помощи Украины в захватнической войне против российской федерации. Киевляне уже сыграли против "Легии" и "Фенербахче", а дончане провели свои встречи с "Олимпиакосом" и "Лехией".