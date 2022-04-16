Клуб АПЛ сделал предложение Днепру-1 по поводу трансфера молодого таланта

Новичок Английской Премьер-лиги "Брентфорд" положил глаз на 18-летнего атакующего полузащитника "Днепра-1" Егора Ярмолюка. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Вчера, 15 апреля, “пчелы” сделали официальное предложение по поводу трансфера молодого игрока. Их сумма составляет около 500 тысяч (валюта не указывается).

В то же время “Брентфорд” не отказывается от своих попыток в приобретении другого украинца Михаила Мудрика. В этом случае сумма перехода колеблется в пределах 20 млн евро.

Отметим, что контракт Ярмолюка с днепрянами действителен до лета 2023 года. На его счету 21 матч в составе первой команды "Днепра-1" (606 минут), в которых он отличился одним голом. Также он выступал за сборные Украины U-16, U-19, U-21.