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Луческу о причине отмены матча Динамо и Стяуа: Не нашлось стадиона для проведения

Премьер-лига
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Ранее Динамо заявило, что отмена произошла из-за слов президента Стяуа о полке Азов

Луческу о причине отмены матча Динамо и Стяуа: Не нашлось стадиона для проведения

Фото: Sportbox

UA-Футбол
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Главный тренер "Динамо Киев" Мирча Луческу в интервью Digi Sport заявил, что благотворительный матч против румынского "Стяуа" был отменен из-за невозможности найти стадион для его проведения:

"Не нашлось стадиона для проведения матча! Мы изначально должны были 6 апреля сыграть там [против "Стяуа" на их домашнем стадионе], но мы не были готовы.

Потом родилась идея благотворительного турнира в Варшаве, Стамбуле и Бухаресте, но арена "Стяуа" оказалась слишком малой для проведения такого важного матча. Здесь вина не на "Стяуа", они были к нам добры, и в любом случае игра еще может состояться".

Ранее "Динамо Киев" выпустило заявление об отмене матча и невозможности его проведения из-за высказываний владельца "Стяуа" о полке "Азов".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Стяуа (Бухарест)
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