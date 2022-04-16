Луческу о причине отмены матча Динамо и Стяуа: Не нашлось стадиона для проведения

Главный тренер "Динамо Киев" Мирча Луческу в интервью Digi Sport заявил, что благотворительный матч против румынского "Стяуа" был отменен из-за невозможности найти стадион для его проведения:

"Не нашлось стадиона для проведения матча! Мы изначально должны были 6 апреля сыграть там [против "Стяуа" на их домашнем стадионе], но мы не были готовы.

Потом родилась идея благотворительного турнира в Варшаве, Стамбуле и Бухаресте, но арена "Стяуа" оказалась слишком малой для проведения такого важного матча. Здесь вина не на "Стяуа", они были к нам добры, и в любом случае игра еще может состояться".

Ранее "Динамо Киев" выпустило заявление об отмене матча и невозможности его проведения из-за высказываний владельца "Стяуа" о полке "Азов".