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Луческу о причине отмены матча Динамо и Стяуа: Не нашлось стадиона для проведения
Ранее Динамо заявило, что отмена произошла из-за слов президента Стяуа о полке Азов
Фото: Sportbox
Главный тренер "Динамо Киев" Мирча Луческу в интервью Digi Sport заявил, что благотворительный матч против румынского "Стяуа" был отменен из-за невозможности найти стадион для его проведения:
"Не нашлось стадиона для проведения матча! Мы изначально должны были 6 апреля сыграть там [против "Стяуа" на их домашнем стадионе], но мы не были готовы.
Потом родилась идея благотворительного турнира в Варшаве, Стамбуле и Бухаресте, но арена "Стяуа" оказалась слишком малой для проведения такого важного матча. Здесь вина не на "Стяуа", они были к нам добры, и в любом случае игра еще может состояться".
Ранее "Динамо Киев" выпустило заявление об отмене матча и невозможности его проведения из-за высказываний владельца "Стяуа" о полке "Азов".
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