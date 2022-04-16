  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. РБ Зальцбург заплатит Шахтеру за Фернандо более 6 миллионов евро
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

РБ Зальцбург заплатит Шахтеру за Фернандо более 6 миллионов евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец заменит Карима Адейеми

РБ Зальцбург заплатит Шахтеру за Фернандо более 6 миллионов евро

Фото: 24 канал

UA-Футбол
Новина українською

Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что "РБ Зальцбург" заплатит донецкому "Шахтеру" чуть более 6 миллионов евро за бразильского нападающего Фернандо. Трансфер игрока состоится 1 июля.

Бразильский форвард станет заменой для уходящего летом немецкого вундеркинда Карима Адейеми. Главным претендентом на немца является дортмундская "Боруссия".

В этом сезоне Фернандо провел 14 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 2 ассиста. Бразилец перешел в донецкий клуб из "Палмейраса" летом 2018 года за 5.5 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Зальцбург Фернандо дос Сантос Педро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...