РБ Зальцбург заплатит Шахтеру за Фернандо более 6 миллионов евро

Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что "РБ Зальцбург" заплатит донецкому "Шахтеру" чуть более 6 миллионов евро за бразильского нападающего Фернандо. Трансфер игрока состоится 1 июля.

RB Salzburg will pay bit more than €6m for Fernando. He’s gonna join RB Salzburg from Shakhtar Donetsk to replace Karim Adeyemi who’s set to leave this summer. ???????????? #transfers



Done deal as reported yesterday ⤵️ https://t.co/XUa2880zNu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2022

Бразильский форвард станет заменой для уходящего летом немецкого вундеркинда Карима Адейеми. Главным претендентом на немца является дортмундская "Боруссия".

В этом сезоне Фернандо провел 14 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 2 ассиста. Бразилец перешел в донецкий клуб из "Палмейраса" летом 2018 года за 5.5 миллионов евро.