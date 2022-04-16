Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
РБ Зальцбург заплатит Шахтеру за Фернандо более 6 миллионов евро
Бразилец заменит Карима Адейеми
Фото: 24 канал
Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что "РБ Зальцбург" заплатит донецкому "Шахтеру" чуть более 6 миллионов евро за бразильского нападающего Фернандо. Трансфер игрока состоится 1 июля.
RB Salzburg will pay bit more than €6m for Fernando. He’s gonna join RB Salzburg from Shakhtar Donetsk to replace Karim Adeyemi who’s set to leave this summer. ???????????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2022
Done deal as reported yesterday ⤵️ https://t.co/XUa2880zNu
Бразильский форвард станет заменой для уходящего летом немецкого вундеркинда Карима Адейеми. Главным претендентом на немца является дортмундская "Боруссия".
В этом сезоне Фернандо провел 14 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 2 ассиста. Бразилец перешел в донецкий клуб из "Палмейраса" летом 2018 года за 5.5 миллионов евро.
Популярное сейчас
- В украинских банках нашли 200 миллиардов гривен, принадлежащих российским и белорусским компаниям
- Клуб АПЛ сделал предложение Днепру-1 по поводу трансфера молодого таланта
- Манчестер Сити - Ливерпуль. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Кубка Англии на 16.04.2022
- Динамо расторгло контракт с 18-летним футболистом - он скрыл, что его отец входит во властные структуры "ЛНР"
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф