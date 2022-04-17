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Луческу: Мы проводим игру против ЧФР Клуж, чтобы люди не забывали, что происходит в Украине
Ожидает заполненный стадион
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал третий товарищеский матч "бело-синих" в рамках европейского турне:
“Матч, как я его назвал, за мир. Было достаточно людно, очень хорошая атмосфера. Важен не столько сам факт матча или доход, который идет на помощь гуманитарным организациям, сколько то, что украинцы и киевское “Динамо” постоянно пытаются привлечь к серьезным проблемам.
Мы проводим эту игру, чтобы люди не забывали, что там происходит. Футболисты "Динамо" играют, потому что они профессионалы, потому что хорошо подготовлены, потому что умеют это делать.
Надеюсь, что на матче против ЧФР будет такая же атмосфера. Я ожидаю, что стадион в Клуже будет заполнен или почти заполнен, учитывая, что цены тоже не на уровне официальных матчей”, – сказал Луческу.
Отметим, что "Динамо" встретится с ЧФР 20 апреля. Это будет уже третий матч киевлян в рамках тура с лозунгами против войны и за мир.
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