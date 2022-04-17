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Игорь Суркис: Луческу считает, что игровая практика игроков Динамо в спаррингах в интересах сборной

Премьер-лига
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(7 голосов)

Президент Динамо говорит о создании благоприятных условия для сборной – без истерики и спекуляций

Игорь Суркис: Луческу считает, что игровая практика игроков Динамо в спаррингах в интересах сборной

Фото: Фокус

UA-Футбол
Новина українською

Президент "Динамо Киев" Игорь Суркис выпустил официальное заявление по поводу информации о том, что клуб отказывается отпускать игроков в национальную сборную раньше 23 мая:

"Прежде всего, предлагаю всем не горячиться, а спокойно, вдумчиво и не ангажированно проанализировать официальный ответ "Динамо" относительно просьбы от УАФ о командировке 12-ти наших игроков в распоряжение тренерского штаба сборной команды с 29 апреля. Там четко и понятно изложено другое видение сроков использования футболистов столичного клуба в тренировочном процессе под руководством Александра Петракова.

Мы обсуждали этот вопрос с Мирчей Луческу. С высоты своего опыта он считает, что игровой потенциал наших исполнителей в интересах сборной будет использован более рационально, если у них будет игровая практика в рамках серии товарищеских благотворительных матчей с топ-клубами Европы, в которой сейчас участвует "Динамо".

У меня нет оснований не доверять своему тренеру в таких специфических вопросах, как условия достижения игроками оптимальных кондиций в преддверии важных поединков. В упомянутом ответе на запрос господина Протасова мы доходчиво акцентировали на том, что клуб стремится обеспечить высокий результат выступления сборной с участием своих игроков как раз за счет возможности последних не потерять игровой тонус, приобретенный во время благотворительного турне по Европе. Возможно, такой подход кому-то не нравится, но он однозначно направлен на повышение боеспособности динамовцев, которым выпала честь защищать сине-желтые цвета главной команды страны.

Поэтому я не вижу никаких проблем, если 12 игроков "Динамо", вызванные в сборную, прибудут в распоряжение тренерского штаба Петракова в срок с 23 мая, согласно Регламенту ФИФА по статусу и трансферу игроков. При этом я призываю футбольное сообщество к взаимоуважению и здравому смыслу. Давайте создадим для сборной максимально благоприятные условия подготовки – без истерики и спекуляций".

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В статье: Игорь Суркис Национальная сборная Украины Динамо (Киев) Александр Петраков
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Комментарии (1)
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Djоn (Киев)
17.04.2022 в 17:21
А ще він рахує, що спортавнєпалітики і спортсменів рашистів не треба наказувати. То що з того? Циган що, істина останньої інстанції???
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