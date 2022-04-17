Сергей Пучков отмечает юбилей

Имя Сергея Пучкова хорошо известно не одному поколению украинских болельщиков. В 80-90-х годах его уверенная игра радовала глаз поклонников луцкого "Торпедо", одесских СКА и "Черноморца", днепропетровского "Днепра", запорожского "Металлурга", николаевского "Эвиса", мариупольского "Металлурга", а в начале 2000-х он вспомнил молодость в роли играющего тренера "Горняка-Спорта" из тогдашнего Комсомольска. А еще в его биографии значатся выступления в чемпионатах Германии, России, Израиля и Азербайджана.

В роли футболиста Пучков завоевал не одну медаль и трофей во время выступлений в "Днепре" в чемпионате и Кубке СССР с 1983 по 1989 годы. В его коллекции две золотые награды, две серебряные и столько же бронзовых, выигрыш Кубка СССР, Кубка сезона и трижды Кубка Федерации футбола.

Ключевую роль Пучков сыграл и в еврокубковых матчах, в которых "Днепр" участвовал на протяжении многих сезонов. В одном из них, в 1984/85 руководимая Владимиром Емцем днепропетровская команда дошла до четвертьфинала Кубка чемпионов, где в равной борьбе уступила французскому "Бордо". Именно в то время квалифицированного защитника, который дважды входил в список 33-х лучших в стране, вызывали в ряды национальной и олимпийской сборных.

Тренерскую работу Сергей Пучков начинал в конце 90-х в Николаеве, когда непродолжительный период был играющим тренером до прихода в команду Анатолия Заяева. Полноценно же работать в роли главного кормчего он стал почти двадцать лет назад в ФК "Черкассы". Затем в его тренерской карьере были херсонский "Кристалл", "Севастополь", симферопольская "Таврия", черкасский "Славутич", запорожский "Металлург", армянский "Гандзасар" (Капан) и тот же "Горняк-Спорт".

Наибольшего успеха Пучков-тренер добился во время работы в Симферополе. С "Таврией" он стал обладателем Кубка Украины сезона-2009/10, когда в финальном поединке в дополнительное время был обыгран донецкий "Металлург" – 3:2.

Кроме того, под руководством Пучкова удачно выступала и другая крымская команда – "Севастополь". В сезоне-2006/07 она стала победителем второй лиги, а в сезоне-2011/12 завоевала право играть в Премьер-лиге.

За многолетнюю плодотворную работу в украинском футболе Сергею Пучкову было присвоено звание заслуженного тренера Украины.