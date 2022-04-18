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Решение Динамо, поступок Прикарпатья, камбек Реала. Главные новости за 17 апреля
А также второй финалист Кубка Англии и победа ПСЖ
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 17 апреля
Динамо отказывается отпускать игроков в сборную уже в апреле
Как известно, 1 июня сборная Украины сыграет матч плей-офф отбора на ЧМ. Главный тренер Александр Петраков решил собрать игроков "Динамо", "Шахтера" и "Днепра-1" раньше времени, а именно 29 апреля. Но киевский клуб выступил с заявлением, в котором указано, что не будет отпускать игроков сейчас, а позволит им приехать за неделю до матча – 23 мая. Свое решение "Динамо" объясняет тем, что киевлянам предстоит благотворительные товарищеские матчи, которые позволят игрокам поддерживать форму. Это же озвучил в комментарии и президент "Динамо" Игорь Суркис, сославшись на Мирча Луческу. Реакции УАФ и тренерского штаба сборной пока еще не последовало.
Таловеров и Петряк отметились результативными действиями
В Венгрии "Фехервар" играл "Мезекёведшем". Иван Петряк вышел на замену на 70-й минуте при счете 1:1, а на 77-й забил победный для своей команды гол. Полный матч также отыграл Шабанов. "Фехервар" поднялся на пятое место. В Чехии центральный защитник Максим Таловеров помог "Славии" победить "Яблонец" со счетом 1:2, отдав результативную передачу на второй гол. Таловеров вышел на замену на 55-й минуте, полный матч отыграл Тарас Качараб. "Славия" лидирует в чемпионате Чехии, опережая "Викторию" на один балл.
Почти вся команда Первой лиги вступила в ряды ВСУ
Футболисты "Прикарпатья" опасались, чтобы не стать обузой для Украинской Армии. Но когда им объяснили, что их сначала будут учить, тогда решились на свой поступок. Присягу на верность Украине в рядах ВСУ приняли 14 игроков Ивано-Франковского клуба, который первую половину сезона завершил на седьмом месте в Первой лиге.
Реал выдал невероятный камбек
В центральном матче 32-го тура испанской Ла Лиги встречались "Севилья" и "Реал". Первый тайм выиграли андалусцы благодаря голам Ракитича и Ламелы. А вот после перерыва на поле вышел Родриго. Сначала он сократил отставание, затем отличился Начо, а на 90+2 Родриго отдал результативный пас на Бензема. 2:3 в пользу "Реала", который уже на 15 очков опережает ближайшего преследователя. "Атлетико" в свою очередь обыграл "Эспаньол" благодаря голу с пенальти на 90+10-й минуте - 2:1. Матрацники догнали "Севилью" и "Барсу", которая в понедельник сыграет с "Кадисом".
О других результатах
В Англии "Вест Хэм" не воспользовался осечкой "Арсенала" - молотобойцы сыграли вничью с "Бернли" (1:1) и остались на седьмой строчке. "Ньюкасл" обыграл "Лестер" 2:1 благодаря голу на 90+5 и идет 14-м. В полуфинале Кубка Англии "Челси" одолел "Кристалл Пелас" 2:0. Так что нас ожидает финал "Челси" – "Ливерпуль".
В Германии "Бавария" разбила "Арминию" 3:0, для титула мюнхенцам осталось набрать четыре очка в последних четырех турах. Лейпциг обыграл Байер и вышел на третье место.
Во Франции Неймар и Мбаппе обеспечили ПСЖ победу над "Марселем" - 2:1. Тете помог "Лиону" разбить "Бордо" 6:1, Игнатенко не играл из-за дисквалификации.
В Нидерландах ПСВ выиграл кубок, обыграв в финале "Аякс" 2:1.
В Португалии "Бенфика" обыграла "Спортинг" 0:2, но осталась на третьем месте с отставанием в шесть очков. Яремчук просидел на скамейке для запасных.
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