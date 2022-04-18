Решение Динамо, поступок Прикарпатья, камбек Реала. Главные новости за 17 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 17 апреля

Как известно, 1 июня сборная Украины сыграет матч плей-офф отбора на ЧМ. Главный тренер Александр Петраков решил собрать игроков "Динамо", "Шахтера" и "Днепра-1" раньше времени, а именно 29 апреля. Но киевский клуб выступил с заявлением, в котором указано, что не будет отпускать игроков сейчас, а позволит им приехать за неделю до матча – 23 мая. Свое решение "Динамо" объясняет тем, что киевлянам предстоит благотворительные товарищеские матчи, которые позволят игрокам поддерживать форму. Это же озвучил в комментарии и президент "Динамо" Игорь Суркис, сославшись на Мирча Луческу. Реакции УАФ и тренерского штаба сборной пока еще не последовало.

В Венгрии "Фехервар" играл "Мезекёведшем". Иван Петряк вышел на замену на 70-й минуте при счете 1:1, а на 77-й забил победный для своей команды гол. Полный матч также отыграл Шабанов. "Фехервар" поднялся на пятое место. В Чехии центральный защитник Максим Таловеров помог "Славии" победить "Яблонец" со счетом 1:2, отдав результативную передачу на второй гол. Таловеров вышел на замену на 55-й минуте, полный матч отыграл Тарас Качараб. "Славия" лидирует в чемпионате Чехии, опережая "Викторию" на один балл.

Футболисты "Прикарпатья" опасались, чтобы не стать обузой для Украинской Армии. Но когда им объяснили, что их сначала будут учить, тогда решились на свой поступок. Присягу на верность Украине в рядах ВСУ приняли 14 игроков Ивано-Франковского клуба, который первую половину сезона завершил на седьмом месте в Первой лиге.

В центральном матче 32-го тура испанской Ла Лиги встречались "Севилья" и "Реал". Первый тайм выиграли андалусцы благодаря голам Ракитича и Ламелы. А вот после перерыва на поле вышел Родриго. Сначала он сократил отставание, затем отличился Начо, а на 90+2 Родриго отдал результативный пас на Бензема. 2:3 в пользу "Реала", который уже на 15 очков опережает ближайшего преследователя. "Атлетико" в свою очередь обыграл "Эспаньол" благодаря голу с пенальти на 90+10-й минуте - 2:1. Матрацники догнали "Севилью" и "Барсу", которая в понедельник сыграет с "Кадисом".

О других результатах

В Англии "Вест Хэм" не воспользовался осечкой "Арсенала" - молотобойцы сыграли вничью с "Бернли" (1:1) и остались на седьмой строчке. "Ньюкасл" обыграл "Лестер" 2:1 благодаря голу на 90+5 и идет 14-м. В полуфинале Кубка Англии "Челси" одолел "Кристалл Пелас" 2:0. Так что нас ожидает финал "Челси" – "Ливерпуль".

В Германии "Бавария" разбила "Арминию" 3:0, для титула мюнхенцам осталось набрать четыре очка в последних четырех турах. Лейпциг обыграл Байер и вышел на третье место.

Во Франции Неймар и Мбаппе обеспечили ПСЖ победу над "Марселем" - 2:1. Тете помог "Лиону" разбить "Бордо" 6:1, Игнатенко не играл из-за дисквалификации.

В Нидерландах ПСВ выиграл кубок, обыграв в финале "Аякс" 2:1.

В Португалии "Бенфика" обыграла "Спортинг" 0:2, но осталась на третьем месте с отставанием в шесть очков. Яремчук просидел на скамейке для запасных.