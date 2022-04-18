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Россияне завершают создание наступательной группировки на востоке – Генштаб

Премьер-лига
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На территории Украины действует 87 БТГр врага

Россияне завершают создание наступательной группировки на востоке – Генштаб

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за понедельник, 18 апреля, сообщает, что российская армия завершает создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне.

На Сиверском направлении враг осуществляет усиленный контроль участков границы. Идет инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей российской федерации. Не исключается задействование диверсионно-разведывательных групп и ракетных ударов с территории российской федерации.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и пытаются производить огневое поражение подразделений наших войск. В целях расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создания условий для оперативного развертывания войск, враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дубровно. Успеха не имел, понес потери и отошел.

На Донецком и Таврическом направлениях противник восстанавливает боеспособность и восполняет запасы. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия. Российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Сиверск и Покровское. Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытался установить полный контроль над городом Мариуполь. Проводил наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях. Противник безуспешно пытался закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха также не имел.

В Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций, продолжает оказывать огневое влияние на позиции наших войск в направлениях на Николаев и Александровку. Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий для выхода на административные границы Херсонской области.

Генштаб ВСУ подсчитал, что всего в составе группировок для выполнения боевых задач на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп противника.

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В статье: война с Россией
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