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Григорчук: Восстановление футбола и всего остального произойдет очень быстро

Премьер-лига
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Тренер "Черноморца" не теряет оптимизма в трудные времена

Григорчук: Восстановление футбола и всего остального произойдет очень быстро

фото - Валерій М'якотенко

Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук высказался о возобновлении украинского футбола и нормальной жизни после войны в нашей стране.

"Наверное, здесь есть определенная закономерность: чем скорее закончится война, тем быстрее восстановится футбол и чемпионат Украины. Думаю, мы все будем другими. И наш путь после войны тоже будет другим, очень стремительным. Восстановление всего будет происходить очень быстро.

Мы понимаем и видим, что нам помогает весь мир. С нашими людьми все будет сделано очень быстро", – сказал Григорчук.

Читайте такжеГригорчук: Футбольные, профессиональные потери для игроков очень велики
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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТК Футбол

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