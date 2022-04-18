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Опубликованы возможные снимки крейсера Москва после удара ЗСУ

Премьер-лига
(2 голосов)

"Она утонула"

Опубликованы возможные снимки крейсера Москва после удара ЗСУ

Фото - twitter.com/Osinttechnical

Новина українською

Пользователь Twitter OSINTtechnical, который занимается расследованиями по открытым данным, опубликовал возможное фото пылающего крейсера "Москва".

Независимый журналист указывает, что не может проверить подлинность снимка. "Но это крейсер класса "Слава" (к которому принадлежал "Москва" - прим), и я не думаю, что один из них был уничтожен таким образом", - написал он.

Напомним, первые сообщения об ударе по "Москве" начали появляться 14-го апреля. Минобороны рф сразу признало, что на судне случился пожар. А затем и вовсе объявило, что флагман Черноморского флота утонул. По версии украинской стороны, "Москва" была потоплена после удара ракетами "Нептун".

Отметим, что в воскресенье Президент Владимир Зеленский присвоил звание вице-адмирала командующему ВМС Украины Алексею Неижпапе.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Ураган (Запорожье)
18.04.2022 в 08:29
Писали, что утонул во время шторма
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+2
0
S_Shvets (Киев)
18.04.2022 в 09:05
Так, росіяни самі це визнали. А знімки, судячи з усього, зроблені після того, як у нього влучили і перед тим, як він затонув
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0
-2
dsub!n (Украина)
18.04.2022 в 09:34
Чому подібні матеріали не відкриваються з російського айпішника? Хіба не є логічним розповсюдження правди по ту сторону?
0
0

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