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Опубликованы возможные снимки крейсера Москва после удара ЗСУ
"Она утонула"
Фото - twitter.com/Osinttechnical
Пользователь Twitter OSINTtechnical, который занимается расследованиями по открытым данным, опубликовал возможное фото пылающего крейсера "Москва".
Независимый журналист указывает, что не может проверить подлинность снимка. "Но это крейсер класса "Слава" (к которому принадлежал "Москва" - прим), и я не думаю, что один из них был уничтожен таким образом", - написал он.
Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022
Напомним, первые сообщения об ударе по "Москве" начали появляться 14-го апреля. Минобороны рф сразу признало, что на судне случился пожар. А затем и вовсе объявило, что флагман Черноморского флота утонул. По версии украинской стороны, "Москва" была потоплена после удара ракетами "Нептун".
Отметим, что в воскресенье Президент Владимир Зеленский присвоил звание вице-адмирала командующему ВМС Украины Алексею Неижпапе.
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