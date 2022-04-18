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Автобусы ФК Рух перевозят беженцев и гуманитарную помощь

Премьер-лига
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Львовский клуб помогает нашим соотечественникам

Автобусы ФК Рух перевозят беженцев и гуманитарную помощь

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" рассказал о благотворительной деятельности Фонда помощи Украине "Рух в Будущее".

"С начала войны автобусы, предоставленные футбольным клубом "Рух", совершили десятки рейсов с гуманитарной помощью по маршруту Львов-Киев.

Наши храбрые водители и волонтеры везли вглубь страны самые необходимые вещи – медикаменты, продукты и даже корм для животных. После доставки самого необходимого гуманитарный автобус превращался в эвакуационный рейс – были вывезены из горячих точек сотни детей, женщин и пожилых людей. С середины марта эвакуационные рейсы фонда отправляются дальше на восток, как правило, в Запорожскую область", - говорится в пресс-службе львовского клуба.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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