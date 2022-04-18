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Директор УПЛ: Судьба сезона 2021/22 зависит от решения правительства Украины
Через пару недель планируется встреча представителей команд
Фото: komandaonline
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации с клубами лиги в условиях полномасштабной войны с рф, а также поделился информацией о будущем сезона-2021/22.
– Проводились ли консультации с клубами УПЛ после 24 февраля – начала полномасштабной агрессии рф против Украины?
– Да, мы создали свой чат, в котором представлены руководители клубов УПЛ, и таким образом поддерживаем связь. Стараемся общаться каждый день, обсуждать ситуацию в клубах.
– Связь удается поддерживать со всеми клубами?
– Были нюансы с "Мариуполем", который долгое время не выходил на связь. Но потом вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин связался с нами, и удалось пообщаться.
– Что сейчас известно о судьбе сезона-2021/22?
– Ждем решения правительства Украины – будет ли продлен срок военного положения. В конце апреля – начале мая все представители УПЛ планируют собраться и обсудить вопросы по текущему чемпионату, обговорить, что нам делать дальше.
– Никакой из клубов УПЛ не прекратил существования?
– Нет, и никто не планирует такого. Многие клубы УПЛ просто переформатировали свою деятельность – помогают ЗСУ, занимаются волонтерством.
– Что известно об игроках клубов УПЛ, все ли живы и здоровы?
- Легионеры всех клубов УПЛ после начала полномасштабной агрессии рф против нашей страны покинули Украину. Большинство из них получили возможность, благодаря решению ФИФА и внесенным изменениям в регламент по трансферам, трудоустроиться в зарубежных клубах до 30 июня. Такой же возможностью воспользовались и некоторые украинские футболисты. По итогам нашего общения с клубами, собрали информацию, согласно которой, все игроки УПЛ находятся в безопасности, в зоне боевых действий не осталось никого из футболистов элитных команд, - сказал Дикий.
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