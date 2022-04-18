Директор УПЛ: Судьба сезона 2021/22 зависит от решения правительства Украины

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации с клубами лиги в условиях полномасштабной войны с рф, а также поделился информацией о будущем сезона-2021/22.

– Проводились ли консультации с клубами УПЛ после 24 февраля – начала полномасштабной агрессии рф против Украины?

– Да, мы создали свой чат, в котором представлены руководители клубов УПЛ, и таким образом поддерживаем связь. Стараемся общаться каждый день, обсуждать ситуацию в клубах.

– Связь удается поддерживать со всеми клубами?

– Были нюансы с "Мариуполем", который долгое время не выходил на связь. Но потом вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин связался с нами, и удалось пообщаться.

– Что сейчас известно о судьбе сезона-2021/22?

– Ждем решения правительства Украины – будет ли продлен срок военного положения. В конце апреля – начале мая все представители УПЛ планируют собраться и обсудить вопросы по текущему чемпионату, обговорить, что нам делать дальше.

– Никакой из клубов УПЛ не прекратил существования?

– Нет, и никто не планирует такого. Многие клубы УПЛ просто переформатировали свою деятельность – помогают ЗСУ, занимаются волонтерством.

– Что известно об игроках клубов УПЛ, все ли живы и здоровы?

- Легионеры всех клубов УПЛ после начала полномасштабной агрессии рф против нашей страны покинули Украину. Большинство из них получили возможность, благодаря решению ФИФА и внесенным изменениям в регламент по трансферам, трудоустроиться в зарубежных клубах до 30 июня. Такой же возможностью воспользовались и некоторые украинские футболисты. По итогам нашего общения с клубами, собрали информацию, согласно которой, все игроки УПЛ находятся в безопасности, в зоне боевых действий не осталось никого из футболистов элитных команд, - сказал Дикий.