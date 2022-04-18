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Шахтер продолжает подготовку к благотворительному матчу с Фенербахче

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда находится в Турции

Шахтер продолжает подготовку к благотворительному матчу с Фенербахче

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к благотворительному матчу с "Фенербахче"

В воскресенье, 17 апреля, команда провела очередное занятие на тренировочной базе в Турции. Футболисты работали двумя группами: сначала получали силовую нагрузку в тренажерном зале, а затем на поле оттачивали тактические моменты и завершение атак. В конце сессии игроки объединились и провели двусторонку.

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Напомним, 19 апреля "Шахтер" в благотворительном матче встретится с турецким "Фенербахче". Игра пройдет в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу". Начало - в 17:00. Игра будет показана в прямой трансляции на канале "Футбол 1" и клубном YouTube-канале.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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