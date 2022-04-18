Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к благотворительному матчу с "Фенербахче"

В воскресенье, 17 апреля, команда провела очередное занятие на тренировочной базе в Турции. Футболисты работали двумя группами: сначала получали силовую нагрузку в тренажерном зале, а затем на поле оттачивали тактические моменты и завершение атак. В конце сессии игроки объединились и провели двусторонку.

Напомним, 19 апреля "Шахтер" в благотворительном матче встретится с турецким "Фенербахче". Игра пройдет в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу". Начало - в 17:00. Игра будет показана в прямой трансляции на канале "Футбол 1" и клубном YouTube-канале.