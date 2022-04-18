Маркевич: Динамо должны заниматься люди, которые любят клуб и Украину

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич высказался о будущем братьев Суркисов после решения "Динамо" не отпускать игроков своей команды в расположение национальной команды 29 апреля.

— Какие у нас шансы в стыках без динамовцев?

— Нужно исходить из того, что есть. Если они сейчас не приедут, то больше их не нужно вызывать. Дорога в сборную для них должны быть закрыта. Сейчас такое время, что нельзя отказываться от страны.

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— Можно ли как-то повлиять на Суркисов, чтобы такой ситуации больше не повторилась?

— Это нужно было еще раньше делать, а не сейчас.

— По примеру Медведчука?

— Вы уже ответили за меня.

— Как думаете, Суркисы вернутся в Украину?

— Если мы разрешим им вернуться, тогда мы ничего не стоим. Это будет полный маразм.

— "Динамо" может существовать без Суркисов?

— "Динамо" должно существовать! Это символ и гордость Украины. Но клубом должны заниматься люди, которые любят "Динамо" и Украину, а не вот это вот.

— Леоненко говорил, что "Динамо" могут забрать у Суркисов и национализировать. Как считаете, это будет плюсом для клуба?

— Я не думаю, что сейчас будет легко содержать "Динамо". Надо найти таких людей, которые будут развивать клуб. Я уверен, что с "Динамо", "Шахтером" и "Металлистом" будет всё хорошо, главное, — чтобы мы победили, - подытожил Маркевич.