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Маркевич: Динамо должны заниматься люди, которые любят клуб и Украину
Известный тренер не хочет возвращения братьев Суркисов в Украину
Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич высказался о будущем братьев Суркисов после решения "Динамо" не отпускать игроков своей команды в расположение национальной команды 29 апреля.
— Какие у нас шансы в стыках без динамовцев?
— Нужно исходить из того, что есть. Если они сейчас не приедут, то больше их не нужно вызывать. Дорога в сборную для них должны быть закрыта. Сейчас такое время, что нельзя отказываться от страны.
— Можно ли как-то повлиять на Суркисов, чтобы такой ситуации больше не повторилась?
— Это нужно было еще раньше делать, а не сейчас.
— По примеру Медведчука?
— Вы уже ответили за меня.
— Как думаете, Суркисы вернутся в Украину?
— Если мы разрешим им вернуться, тогда мы ничего не стоим. Это будет полный маразм.
— "Динамо" может существовать без Суркисов?
— "Динамо" должно существовать! Это символ и гордость Украины. Но клубом должны заниматься люди, которые любят "Динамо" и Украину, а не вот это вот.
— Леоненко говорил, что "Динамо" могут забрать у Суркисов и национализировать. Как считаете, это будет плюсом для клуба?
— Я не думаю, что сейчас будет легко содержать "Динамо". Надо найти таких людей, которые будут развивать клуб. Я уверен, что с "Динамо", "Шахтером" и "Металлистом" будет всё хорошо, главное, — чтобы мы победили, - подытожил Маркевич.
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