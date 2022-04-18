Шахтер отправил гуманитарную помощь для жителей Бучанского района

Донецкий "Шахтер" рассказал о гуманитарной помощи во Львовской и Киевской областях.

"Клубные автобусы "Шахтера" уже вторую неделю занимаются перевозкой эвакуированных украинцев. Благодаря поддержке топливного партнера клуба компании "БРСМ-Нафта" выполнены десятки рейсов от центра размещения вынужденных переселенцев на "Арене Львов" в Трускавец, Дрогобыч, Горское, Новояворовск и другие населенные пункты Львовской области. Комфортные автобусы перевезли уже около 1 000 человек.

"Шахтер" продолжает доставлять гуманитарные грузы во Львовской области. Так, адресную помощь получил Новороздольский профессиональный лицей (с. Новый Роздол), куда были эвакуированы дети из неполных семей и сироты из специализированных учреждений восточных регионов Украины. Сотрудники клуба привезли сюда постельные принадлежности, электроприборы, продукты питания и средства личной гигиены.

Также с "Арены Львов" отправлены две машины с гуманитарными грузами (более 2 тонн) для жителей Бучанского района Киевской области. Эта помощь будет распределена местной властью в наиболее пострадавших от военных действий населенных пунктах", - говорится в сообщении.