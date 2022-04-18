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Артем Довбик временно присоединился к Динамо
Для поддержания формы
Фото: ФК Динамо
В тренировочном лагере киевского "Динамо", которое находится в Румынии произошло пополнение. Об этом передает сайт киевлян.
Вместе с динамовцами в тренировочном процессе будет принимать участие нападающий "Днепра-1" Артем Довбик. Форвард будет поддерживать форму с "бело-синими" до отъезда в расположение национальной сборной Украины.
Довбик - лучший бомбардир нынешнего сезона УПЛ, забивший 14 голов. По слухам, интерес к нему проявляет "Торино", в то время как руководство "Днепра-1" повесило на Артема приличный ценник.
Ранее была информация, что он
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