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Артем Довбик временно присоединился к Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Для поддержания формы

Артем Довбик временно присоединился к Динамо

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

В тренировочном лагере киевского "Динамо", которое находится в Румынии произошло пополнение. Об этом передает сайт киевлян.

Вместе с динамовцами в тренировочном процессе будет принимать участие нападающий "Днепра-1" Артем Довбик. Форвард будет поддерживать форму с "бело-синими" до отъезда в расположение национальной сборной Украины.

Артем Довбик временно присоединился к Динамо - изображение 1

Довбик - лучший бомбардир нынешнего сезона УПЛ, забивший 14 голов. По слухам, интерес к нему проявляет "Торино", в то время как руководство "Днепра-1" повесило на Артема приличный ценник.

Читайте такжеИсточник: Днепр-1 хочет получить за Довбика 20 миллионов

Ранее была информация, что он не будет играть за "Динамо" в рамках благотворительного тура.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Довбик
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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C_Ballack (Днепр)
18.04.2022 в 16:49
А его в сборную отпустят?
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