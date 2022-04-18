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Вингер Шахтера присоединился к команде в Турции - его связывают с переездом в АПЛ

Премьер-лига
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Но в товарищеских матчах он еще должен будет сыграть

Вингер Шахтера присоединился к команде в Турции - его связывают с переездом в АПЛ

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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Вингер "Шахтера" Манор Соломон воссоединился с командой. Об этом передает пресс-служба дончан.

Израильтянин впервые с начала войны вместе с донецким клубом и в Турции будет готовиться к благотворительным матчам. Завтра коллектив де Дзерби сыграет с "Фенербахче".

Отметим, что в последнее время Соломона активно сватают в АПЛ. По заверениям многих надежных источников, летом он перейдет в "Фулхэм".

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В текущем сезоне Манор отыграл 26 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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