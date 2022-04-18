Вингер Шахтера присоединился к команде в Турции - его связывают с переездом в АПЛ

Вингер "Шахтера" Манор Соломон воссоединился с командой. Об этом передает пресс-служба дончан.

Израильтянин впервые с начала войны вместе с донецким клубом и в Турции будет готовиться к благотворительным матчам. Завтра коллектив де Дзерби сыграет с "Фенербахче".

???? Манор Соломон прибув до табору «Шахтаря» ⚒



Ізраїльський півзахисник із командою готуватиметься до матчів Shakhtar Global Tour for Peace.#Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/QLfNdLz1rN — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 18, 2022

Отметим, что в последнее время Соломона активно сватают в АПЛ. По заверениям многих надежных источников, летом он перейдет в "Фулхэм".

В текущем сезоне Манор отыграл 26 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.