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Суркис: Мы прекрасно понимаем, что из 12-ти футболистов Динамо, в основу сборной попадут 3-4
Мнение президента киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
Президент "Динамо" Игорь Суркис дал свой комментарий по поводу главной новости вчерашнего дня - нежелании киевлян отпускать своих футболистов в сборную Украины.
"Никто ни с кем не совещался. Они придумали этот сбор, когда мы уже наметили план действий — проводить благотворительные матчи. Сейчас все возмущены и высказывают патриотические лозунги. Но в этой ситуации нужно разобраться профессионально — что будет лучше для футболистов сборной.
Нам же нужен результат, а не просто лозунги? Я в футболе 30 лет и понимаю, что если футболисты играют через два-три дня, то они находятся в оптимальном состоянии. А если собирать игроков за месяц и мучить их только тренировками, то они потом и в футбол не захотят играть. Это одна сторона медали.
Вторая сторона — для чего брать футболистов, которых потом не будут использовать? Мы же прекрасно понимаем, что из 12-ти футболистов Динамо, в основу сборной попадут максимум трое или четверо, и мы все их знаем. Многие даже в запас не попадут, когда приедут легионеры. Они даже Бурду хотели вызвать, который не играл три года", - заявил Суркис в интервью FanDay.
Ранее появился потенциальный список футболистов, которые могут
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